Prima pagină » Actualitate » Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități

Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități

Mara Răducanu
24 aug. 2025, 08:00, Actualitate
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Galerie Foto 15

Talent. Implicare. Perseverență și multe ore de muncă. O poveste în care puterea muzicii schimbă destine și te face să simți lumea cu o altă vibrație și sensibilitate. Luca Uzun – copilul – minune al pianului – este exemplul concret că lumea de astăzi – dincolo de problemele care frământă întreaga omenire –  se sprijină și se înalță pe aripile muzicii.  Micul pianist a obținut șapte medalii la WCOPA în SUA, iar la numai zece ani, Luca Uzun a transformat pasiunea pentru pian într-un adevărat model de perseverență și talent pentru tinerii din România.

Povestea lui Luca, simbolul visurilor care nu cunosc limite

Elev al Școlii Gimnaziale nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, Luca a adunat deja prestigiul unui adevărat artist consacrat. La vârsta de doar opt ani, acesta a obținut șapte medalii la prestigiosul World Championships of Performing Arts (WCOPA) din Los Angeles, SUA.

Anul acesta, Luca Uzun a obținut Premiul I la PianoArt, adăugând încă o performanță remarcabilă palmaresului său impresionant.

Performanțele lui Luca nu se opresc însă la pian. La șase ani, a câștigat „Vocea Mării”, secțiunea canto, iar la șapte ani, premiul obținut la competiția „My Story, Our Lives”, l-a determinat să facă un gest de o noblețe exemplară, donând întreaga bursă unui copil fără posibilități materiale.

„Nu contează cât de mic ești dacă ai un vis mare”, este motto-ul care îl ghidează pe Luca în fiecare interpretare, atunci când urcă pe scenă în fața publicului, pentru a expune crezul muzicii.

„Luca știe că este susținut necondiționat de familia lui”

Astăzi, Luca își continuă studiile de pian și canto la Atelierul de Arte Elis Ayla din Constanța și urmează programele și cursurile școlii „The Crown” în calitate de model, pentru a-și cultiva grația, eleganța și încrederea în sine.

În timpul liber, puștiul de zece ani iubește să deseneze, să se plimbe cu trotineta și ca orice copil de vârsta lui, își face puțin timp și pentru jocuri pe Xbox.

„Luca este un copil normal, iar noi, ca părinți, ne străduim să gestionăm situația, astfel încât să nu simtă că este diferit de ceilalți, permițându-i să-și urmeze studiile și copilăria în mod firesc, așa cum merită orice copil. Iar el știe că este susținut necondiționat de familia lui”, povestește mama micuțului pianist.

„Luca nu resimte ca pe o povară multele ore de muncă care l-au dus la performanță”

Luca Mihai Uzun s-a născut la Constanța, pe 25 iulie 2015. Este elev la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, la clasa doamnei  prof. învățător Aurelia Șamata, unde se remarcă prin rezultate deosebite.
Pe scena lumii, acest mic pianist-minune din Constanța a început deja să scrie cu sensibilitate și profesionalism o poveste în care muzica unește oamenii și dărâmă barierele de orice fel.
„Pasiunea lui pentru muzică a apărut încă de mic. La doar patru ani, a început cursurile de canto cu doamna profesoara Diana Maria Dragomir, revenind un an mai târziu, pentru a-și continua pasiunea pentru pian. La cinci ani, a început studiul pianului, după ce fusese testat la patru ani de profesoara Ayla Calil, care i-a spus că este încă prea mic și l-a invitat să revină la cinci ani. 
În  ziua aniversării sale, evident ca Luca și-a dorit să înceapă studiul pianului așa cum îi promisese Ayla Calil și de atunci drumul său artistic a prins contur. În spatele fiecărei sale performanțe se află nenumărate ore de muncă, însă el nu le resimte ca pe o povară. Pasiunea sa transformă efortul în plăcere, iar fiecare moment în care cântă la pian devine o adevărată relaxare și bucurie.
Astăzi, Luca studiază pianul cu o dedicare extraordinară, mergând de trei ori pe săptămână la cursuri, iar legătura lui cu profesoara lui este una deosebită, bazată pe încredere, muncă și respect reciproc. În paralel, Luca urmează cursuri de canto cu Veronica Năstase, dezvoltându-și și talentul vocal la acelasi atelier. Dincolo de muzică, Luca este și model, mergând și în această direcție cu dedicare și seriozitate”, a povestit pentru Gândul mama lui Luca.

Performanțele lui Luca, recunoscute pe plan internațional

  • la șapte ani a câștigat premiul de 1200 de dolari la concursul „My Story, Our Lives”, cu un proiect prin care propunea ca toți copiii să aibă acces gratuit la studiul unui instrument muzical în școli. Banii i-a donat unui copil fără posibilități, care și-a dorit să cânte la pian; 
  •  la opt ani a devenit semifinalist WCOPA (World Championships of Performing Arts), a câștigat 7 medalii la pian și parcursul lui se poate observa in documentarul Road to WCOPA disponibil pe canalul sau de Youtube.
  •  în 2025, la nouă ani, Luca a câștigat PianoArt, un concurs de prestigiu, aflându-se pe scena galei laureaților. Multe premii de excelență printre care și la Pianistii Romaniei.
  • Talentul și determinarea sa i-au adus locul în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sursă galerie FOTO: Arhivă personală Luca Mihai Uzun

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE România, țara în care 1 din 5 tineri nu lucrează și nici nu studiază. Suntem în topul țărilor europene la acest capitol
07:57
România, țara în care 1 din 5 tineri nu lucrează și nici nu studiază. Suntem în topul țărilor europene la acest capitol
POLITICĂ România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
07:39
România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
ACTUALITATE 24 AUGUST, calendarul zilei: Se naște Jorge Luis Borges/ Paulo Coelho împlinește 78 de ani, Jean-Michel Jarre 77
07:15
24 AUGUST, calendarul zilei: Se naște Jorge Luis Borges/ Paulo Coelho împlinește 78 de ani, Jean-Michel Jarre 77
EXCLUSIV Cine este „NOUL FANTOMAS”, spărgătorul misterios care a făcut ravagii în cartierele milionarilor. “Hoțul acrobat” opera la nivel internațional
07:00
Cine este „NOUL FANTOMAS”, spărgătorul misterios care a făcut ravagii în cartierele milionarilor. “Hoțul acrobat” opera la nivel internațional
POLITICĂ Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
23:29
Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
ACTUALITATE Sănătatea invitată la Palat. Ministrul Rogobete a fost musafirul regelui Cioabă. Agendă încărcată!
22:04
Sănătatea invitată la Palat. Ministrul Rogobete a fost musafirul regelui Cioabă. Agendă încărcată!
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un nou scandal homosexual zguduie Biserica Ortodoxă Română. Desfrâu și mesaje halucinante între un preot și un tânăr
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
Wowbiz
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Evz.ro
Cartea electronică de identitate și cartea simplă. Punctele-cheie care îi încurcă pe români
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
IBM și NASA își unesc forțele pentru a studia activitatea Soarelui