Prima pagină » Actualitate » (Ep. 1) Harta defrișării industriei României. Uzinele din Transilvania s-au „ras”. Petru Ianc, cercetător metalurgist, în exclusivitate pentru Gândul: „Importăm aproape tot”

(Ep. 1) Harta defrișării industriei României. Uzinele din Transilvania s-au „ras”. Petru Ianc, cercetător metalurgist, în exclusivitate pentru Gândul: „Importăm aproape tot”

Bianca Dogaru
07 nov. 2025, 08:00, Actualitate
(Ep. 1) Harta defrișării industriei României. Uzinele din Transilvania s-au „ras”. Petru Ianc, cercetător metalurgist, în exclusivitate pentru Gândul: „Importăm aproape tot”
Galerie Foto 7

Cum a ajuns Transilvania, una dintre cele mai industrializate regiuni ale României să-și piardă aproape toate fabricile și uzinele. Gândul l-a contactat în exclusivitate pe inginerul Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, care explică pas cu pas cum s-a prăbușit industria și de ce viitorul ar putea fi chiar mai sumbru dacă statul nu intervine.

Sidermet Călan
Sursa foto: Mediafax foto

Industria românească, tăiată bucată cu bucată

De la minele de cupru din Maramureș până la uzinele din Brașov, Zalău și Reșița, Transilvania a fost cândva un colos industrial. Astăzi, în locul combinatelor și al fumului gros de fabrică au rămas hale goale și localități fantomă.

„Dacă vorbim de metalurgie, înainte trebuie să vorbim de minerit, care este baza de materii prime a industriei metalurgiei neferoase. S-au închis toate minele din nordul țării, din zona Maramureș și Alba, în momentul în care prețul de piață al cuprului, plumbului și zincului era foarte mic. Astăzi, prețul cuprului este peste 10.000 de euro pe tonă.”

Uzinele care au dispărut din Ardeal

„S-a închis Fenix Baia Mare, care prelucra minereul de cupru din zona de nord a țării.

S-a închis Zalău, care făcea cabluri pentru industria electrotehnică, pentru rețele electrice.

S-a închis Metronom Brașov, care făcea produse laminate, inclusiv materia primă pentru obuze.

S-a închis Alumina Oradea.”

Pe partea de metalurgie feroasă, lista e și mai lungă:

„S-au închis Călanu, Hunedoara, Aiud, Reșița, Câmpia Turzii. A rămas în funcțiune doar oțelăria de la Reșița, care face materia primă pentru Slatina.”

Lanțul s-a rupt și în construcția de mașini

Odată cu metalurgia, s-a prăbușit și industria construcțiilor de mașini, dependentă de aceste materiale.

„S-a închis CUC Cluj, armătura Bistrița, Tractorul Brașov, Sinterom Cluj, care făcea piese pentru Timișoara. S-a închis fabrica de mobilă de la Târgu-Mureș, iar în industria textilă s-au închis aproape toate filaturile și țesătoriile de bumbac. În chimie, s-au închis Oltchim Făgăraș, Viromet Făgăraș și fabrica de sodă de la Mureș.”

Cauza principală: energia prea scumpă

De ce s-au închis toate? Răspunsul, spune Petru Ianc, e simplu: prețul uriaș al energiei și gazului natural.

„Cauza principală este prețul ridicat al energiei și al gazului natural. Prețul ridicat al energiei a dus în faliment majoritatea. Acesta este numitorul comun la toate închiderile.”

Dar de ce e energia atât de scumpă?

„Statul, fiind acționarul principal în domeniul energetic la Hidroelectrica, Nuclearelectrica și termocentralele pe cărbune, a impus profituri mari acestor companii. Statul le-a luat profitul, iar acest profit mare a distrus energia pentru că energia e un cost important pentru toate industriile.”

Politici greșite și management prost

A doua cauză majoră, spune Ianc, ține de guvernanți și de decizii greșite.

„Pe filiera cuprului, politicile guvernamentale greșite au făcut ca materia primă să fie extraordinar de scumpă pentru Baia Mare și Zlatna. Suntem în situația absurdă în care exportăm minereu de cupru spălat și importăm cupru pur cu 10.000-12.000 de euro tona. Pe lângă prețul energiei și al materiilor prime, managementul prost a fost fatal. E o combinație de politică guvernamentală greșită și management defectuos.”

Siderurgica Hunedoara
Sursa foto: mediafax foto

„Dacă statul nu rezolvă problema energiei, într-un an nu mai avem nimic”

„Guvernul României în loc să compenseze 70-90% din aceste costuri, cum se face în alte țări, compensează doar 30-40%. Astea sunt costuri mari, nu pot să le suporte.”

„Revenirea va fi foarte grea, dar nu imposibilă”

Pe lângă fabrici, România a pierdut și oameni calificați.

„Prin dispariția acestor industrii, au dispărut și multe din școlile profesionale și tehnice. Revenirea va fi foarte grea, dar nu imposibilă. Reindustrializarea României trebuie să aibă la bază materiile prime românești: cuprul, minereurile, lemnul. Statul trebuie să se implice din nou în politica industrială și să rezolve problema energiei.”

Concluzia amară: o țară care importă tot ce producea odată

„România consumă acum 3,5-4 milioane de tone de oțel, iar metalurgia românească nu mai produce decât o mică parte. Importăm aproape tot. Statul trebuie să se implice în politica industrială și trebuie să revenim la utilizarea resurselor naturale ale României. Dacă nu se schimbă nimic, nu vom mai avea nicio industrie.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
10:45
Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
ULTIMA ORĂ Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
10:44
Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Începe epoca proletariatului DIGITAL”
09:45
Ion Cristoiu: „Începe epoca proletariatului DIGITAL”
METEO Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025
08:43
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025
DECES Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
08:28
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
ACTUALITATE 7 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Albert Camus. Se sting Steve McQueen și Dean Stockwell
07:15
7 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Albert Camus. Se sting Steve McQueen și Dean Stockwell
Mediafax
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ceva colosal străbate galaxia Calea Lactee, au descoperit astronomii
EXTERNE România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
10:42
România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
EXTERNE Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb
10:38
Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb
DEZVĂLUIRI Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră
10:27
Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră
SPORT Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League
10:27
Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București”
10:15
Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București”
ULTIMA ORĂ Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO”
10:09
Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO”