Prima pagină » Actualitate » S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”

S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”

Bianca Dogaru
27 sept. 2025, 08:00, Actualitate
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania - Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”

Industria românească este aproape de un colaps în 2025, după mai mulți ani în care s-au închis zeci de fabrici, dintre care unele strategice pentru economia și securitatea României. 

Contactat în exclusivitate de Gândul, Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice a tras un semnal de alarmă cu privire la situația în care se află astăzi industria României. Practic, explică el, în ultimele luni s-au închis două mari combinate siderurgice: Sidex și Hunedoara. Deși Sidex Galați încă nu s-a închis oficial, fabrica nu mai produce în acest moment. 

Producția de oțel a României a scăzut de la 13 mil. tone pe an înainte de 1990, la circa 2 mil. tone de oțel pe an în 2024.

După 1990: prăbușirea sistemului

După Revoluție, sistemul planificat s-a prăbușit și fiecare companie a rămas pe cont propriu.

„În 1990, edificiul economiei de piață s-a prăbușit, în așa fel încât companiile au devenit independente, rupte de ministere. Ele au rămas cu capitalul social pe care îl aveau, lipsite de finanțare, nu puteau lua credite bancare și nu mai aveau comenzi de stat. În 1990 sau 1991 s-au spart cooperativele, CAP-urile și gospodăriile de stat. Țăranii au primit pământul înapoi, dar nu aveau bani pentru tractoare.”

Privatizarea și monitorizarea europeană

Situația s-a stabilizat parțial după privatizări, dar au apărut alte probleme.

„Cel mai important factor, motivul pentru dezastrul de astăzi, a fost monitorizarea Comisiei Europene. La negocierile pentru aderare, s-a stabilit că siderurgia românească primise ajutor de stat de circa 1,3 miliarde de dolari. Conform regulilor Uniunii Europene, acest ajutor se acordă o singură dată și trebuia să ducă la viabilizare.”

În anul 2008, companiile din România au demonstrat că pot fi viabile, însă costurile energiei au devenit o nouă povară.

„În România este prețul cel mai mare la energia electrică și la gazul natural. Aceste costuri au afectat extraordinar competitivitatea companiilor mari consumatoare de energie din România.”

Concurența externă: presiune pe piața românească

Producătorii români s-au trezit într-o competiție inegală cu țări unde regulile de mediu nu sunt la fel de stricte.

„În China, Turcia, India, Rusia, Ucraina și altele nu se aplică politica de mediu ca în Uniunea Europeană. Prețurile energiei sunt scăzute, companiile primesc ajutor de stat și exportă în piața Uniunii Europene la prețuri foarte mici. Producătorii din Europa plătesc prețuri ridicate și vând în pierdere.”

Rezultatul: închideri de capacități de producție și declinul industriei mari

„Acum două săptămâni s-a închis activitatea la Hunedoara, s-a închis activitatea la Galați și în 2022 s-a închis Alro Tulcea și toată industria de îngrășăminte.”

Impactul importurilor ucrainene

Un alt factor major îl reprezintă produsele venite din Ucraina, care intră pe piața europeană fără taxe.

„Ucraina a primit statutul de țară din Uniunea Europeană și exportă fără contingente, fără taxe vamale, inundând piața Uniunii Europene cu produse ieftine. Sunt ieftine pentru că au energie ieftină, resurse proprii de minereu și cărbune și, probabil, forță de muncă mai ieftină.”

În timp ce alte state europene își sprijină industria, România nu face același lucru

„Germania a dat miliarde pentru a ajuta companiile să obțină energie mai ieftină și să facă investiții. Guvernul României nu a dat aceste facilități. Mai mult, anul acesta compensațiile pentru emisiile indirecte au scăzut de la 70–80% la doar 10–15%.”

Privind în perspectivă, lipsa sprijinului guvernamental, costurile uriașe ale energiei și importurile ieftine pun pe butuci industria României.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
09:07
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
EXTERNE Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
08:34
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1312. „Zelenski ar face bine să negocieze, dacă nu vrea să piardă întreaga țară”
07:32
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1312. „Zelenski ar face bine să negocieze, dacă nu vrea să piardă întreaga țară”
ACTUALITATE 27 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Simona Halep împlinește 34 de ani, Francesco Totti 49/ Are loc primul raid aerian din România
07:15
27 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Simona Halep împlinește 34 de ani, Francesco Totti 49/ Are loc primul raid aerian din România
SHOWBIZ Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de chin
07:10
Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de chin
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
A crezut că totul e pierdut, dar ce a urmat a lăsat-o pe Alexandrina fără cuvinte și în lacrimi. Ce a pățit imediat după ANUNȚUL prezentatoarei TV și ce s-a întâmplat în SPATELE CAMERELOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Creierul lui Albert Einstein ar putea fi studiat printr-o nouă tehnică. Au trecut 70 de ani de la moartea sa
VIDEO Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
09:00
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
SPORT Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe
07:59
Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe
GALERIE FOTO ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
07:45
ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
SPORT Univ. Craiova – Dinamo 2-2 | Mirel Rădoi a sărit pe arbitraj: „Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei”
07:42
Univ. Craiova – Dinamo 2-2 | Mirel Rădoi a sărit pe arbitraj: „Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei”
ANALIZĂ Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO
07:30
Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO