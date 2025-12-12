„Eroul Recorder”, procurorul Liviu Lascu, care se plânge că i-a încetat delegarea din DNA, este un fan al premierului Bolojan, un cunoscut al purtătoarei de cuvânt Ioana Ene Dogioiu și apropiat de PNL. Lascu apare și în anturajul unui om de afaceri controversat. Gândul publică fotografiile în exclusivitate și rețeaua de interese

După dezvăluirile apărute despre judecătorii Daniela Panioglu și Laurențiu Beșu, un alt personaj „eroic” din documentarul Recorder are soclul șubred. Controversatul procuror militar Liviu Lascu, care se plânge de 2 ani și jumătate că i-a fost încetată delegarea de la serviciul militar din DNA fix când ancheta „achizițiile SRI”, apare la evenimentele vicepreședintelui clujean al Camerei de Comerț și Industrie România – China. Chiar înainte de documentarul Recorder.

Mai mult, procurorul apare constant în „cercul” oamenilor de încredere ai premierului Bolojan. Fie că vorbim despre Mircea Abrudean, Ioana Ene Dogioiu, Ioan Cupșa și chiar și Crin Bologa – vecin al liberalului Lucian Bode – Liviu Lascu se învârte în „cercurile” PNL.

Totul în condițiile în care, potrivit legii, un magistrat – cu precădere cei din structurile militare – are obligația de rezervă, situație care implică discreție în legătură cu exprimarea opiniilor și participării la evenimente sociale cu încărcătură politică sau de altă natură. Gândul prezintă în exclusivitate imagini și rețeaua de interese.

Procurorul militar Liviu Lascu care susține că voia să ancheteze „achizițiile SRI”, în anturajul vicepreședintelui clujean al Camerei de Comerț și Industrie România – China. Invitat la eveniment: Mircea Abrudean, protejatul din Cluj al lui Ilie Bolojan

Procurorul Liviu Lascu, care activează în prezent la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, apare zilele trecute în fotografii la evenimentele omului de afaceri clujean Florin Bugnar, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie România – China, filiala Cluj. (foto stânga)

Totul se petrece în condițiile în care procurorul militar se plânge în presă de peste 2 ani, încercând să-și creeze o imagine publică care să-l portretizeze ca magistratul militar din DNA care urma să ancheteze achiziții importante făcute de SRI.

Sub pretextul organizării unor întâlniri de consolidare a mediului de afaceri din Cluj, omul de afaceri Florin Bugnar, prin intermediul Interglobalis SRL, a dezvoltat un concept denumit „X Party & Networking”, la care invită oameni de afaceri și oameni politici.

La ultimul eveniment – petrecut la finalul lunii noiembrie 2025, înainte de documentarul Recorder – la petrecerea lui Bugnar apare în fotografii și procurorul militar Liviu Lascu. Invitat de seamă al evenimentului a fost nimeni altul decât liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, un apropiat tot din Cluj al premierului Ilie Bolojan.

„Cazul Lascu”, subiectul preferat al Ioanei Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan. Procurorul Lascu, la rândul lui, era de acord cu Dogioiu când – încă din 2023 – îl omagia pe actualul premier Ilie Bolojan

În documentarul Recorder, procurorul militar Lascu se plânge că i-a fost încetată delegarea din DNA exact în momentul când investiga achiziții suspecte făcute de SRI, ar fi făcut percheziții în depozitele SRI, găsise uniforme lipsă, începuse urmărirea penală față de 6 persoane, dar dosarul ulterior a fost clasat.

În fapt, „cazul Lascu” – reîncălzit de Recorder – a fost subiectul constant din 2023 al Ioanei Ene Dogioiu, înainte să ajungă purtător de cuvânt la Ilie Bolojan. (link 1, link 2, link 3, link 4)

După ce fostul procuror șef al DNA Crin Bologa – un admirator al Laurei Codruța Koveși ca și Dogioiu – a fost schimbat în funcție de fostul președinte al Iohannis, „sursa” preferată de atac la DNA al purtătorului de cuvânt al Guvernului Bolojan a fost chiar procurorul Lascu.

Zilele trecute, la Recorder, procurorul Lascu doar și-a reluat acuzațiile transmise de ani buni prin materialele nenumărate scrise de Dogioiu.

Așa cum s-a văzut pe rețelele de socializare, de-a lungul timpului, procurorul militar Liviu Lascu este chiar cel care dădea share și împărtășea pe rețele de socializare comentariile politice ale Ioanei Ene Dogioiu.

În 2023, Ioana Ene Dogioiu era necăjită că Ilie Bolojan nu era șef al Executivului și prezenta un soi de laudatio la adresa actualului premier. Aceleași idei politice erau împărtășite public și de procurorul Lascu, care se afla atunci la șefia structurii militare a DNA, motiv pentru care acesta a fost investigat de Inspecția Judiciară.

Procurorul Lascu – prieten de familie cu un alt liberal: Ioan Cupșa, fost deputat ales în Bihorul lui Bolojan. Liberalul Cupșa despre Liviu Lascu: „Locuim unul lângă celălalt în Oradea. Suntem prieteni de familie”

„Eroul Recorder”, procurorul Lascu nu este la prima apropiere de oameni politici din PNL. În 2023 a fost fotografiat la plecarea din DNA alături de deputatul de atunci al PNL Ioan Cupșa.

Cupșa, lider liberal ales în circumscripția Bihor, care îl cunoaște pe Ilie Bolojan, a spus la acea vreme că Lascu este prietenul său de familie:

„Este surprinzător că mă întâlnesc cu prietenul meu, nu? Este prietenul meu de zeci de ani. Suntem prieteni de familie, copiii….și ne întâlnim de câte ori putem în București. (…) Încă o dată, noi suntem mai mult decât prieteni: am crescut împreună copiii. (…) Locuim unul lângă celălalt în Oradea, locuim de foarte mulți ani”.

Întâmplător, și Ilie Bolojan – ca și Lascu și Cupșa – tot în Oradea domiciliază, fiind „stăpân” peste județ și oraș atâția ani.

Procurorul militar Liviu Lascu, adus în DNA de fostul șef Crin Bologa, devenit și el „erou Recorder”. Bologa, vecin cu un alt liberal important: Lucian Bode, fostul secretar general PNL

Liviu Lascu a fost adus în 2022 în DNA de fostul șef al instituției, Crin Bologa. Bologa este și el clujean, a fost în trecut dat afară din DNA, dar după ce a ajuns șef al instituției s-a afișat – când a avut ocazia – cu alți lideri PNL. Totul a fost devoalat în 2021, când Crin Bologa și Lucian Bode, pe atunci secretar general PNL, au stat împreună în zona VIP la meciul Austria – Macedonia, primul de la EURO 2020 găzduit de Arena Națională.

Mai sus, stătea chiar și actualul președinte al României, Nicușor Dan.

Lucian Bode, fostul secretar general al PNL, era vecinul și amicul lui Bologa, așa cum ulterior a recunoscut. În ciuda faptului că a avut un mandat ineficient, potrivit bilanțurilor publice al DNA, și Crin Bologa, apropiat al lui Lascu, este prezentat acum, în 2025, ca „erou” în documentarul Recorder.

În mai 2023, secția de procurori a CSM a decis încetarea delegării în DNA a lui Liviu Lascu, ca șef al serviciului pe militari.

Procurorul Lascu s-a întors atunci la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj.

După ce a atacat constant conducerea DNA, s-a afișat cu politicieni și a distribuit păreri politice – contrar neutralității și obligației de reținere pe care trebuie să o aibă un magistrat – Liviu Lascu a fost investigat de Inspecția Judiciară.

Deși încă de atunci împărtășea ideile cu actuala apropiată a lui Ilie Bolojan – despre „planul Justiției perfect controlate”, secția de procurori din CSM a respins ulterior acțiunea Inspecției Judiciare.

Cât a stat la DNA, ca șef delegat al Serviciului pe Militari al instituției, bilanțurile parchetului anticorupție arată că sub Liviu Lascu structura a emis în 2022 doar 3 rechizitorii, 1 acord de recunoaștere a vinovăției și a avut pe tot timpul anului doar 6 inculpați.

