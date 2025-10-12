Prima pagină » Actualitate » Este informația momentului pentru milioane de PENSIONARI. Sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute”

Este informația momentului pentru milioane de PENSIONARI. Sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute"

12 oct. 2025
Este informația momentului pentru milioane de PENSIONARI. Sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute"
Milioane de pensionari britanici cu vârsta de peste 60 de ani sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute”. Mai mult, sunt sfătuiți să „acționeze acum”, în încercarea de a evita un colaps financiar, pe măsură ce criza costului vieții continuă în toată țara.

Potrivit bi.ro, printre greșelile pe care le fac persoanele vizate se numără renunțarea la sumele de bani la care au dreptul de la Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP), cum ar fi Creditul pentru Pensii sau pensia de stat pentru cei cu vârsta peste 66 de ani.

Pensionarii sunt sfătuiți să nu facă retrageri flexibile (UFPLS sau retrageri de venit) și să verifice ratele dobânzilor din conturile bancare, pentru că multe oferă în prezent o dobândă sub 1%.

Potrivit experților, pensionarii ar trebui să ia în considerare retragerea numerarului și transferarea acestuia într-un cont de economii ușor accesibil.

Alternativ, persoanele de peste 60 de ani ar putea să investească numerarul în ISA-uri (Individual savings account/Cont de economii individual) cu rată fixă și obligațiuni care oferă până la 4,58%, relatează Birmingham Live.

Analiștii precizează că presiunea va fi pusă pe Banca Națională pentru a menține ratele dobânzilor mai ridicate pentru mai mult timp, deoarece starea de spirit a consumatorilor rămâne sumbră.

Indicele prețurilor de consum a crescut cu o rată mai mare decât cea așteptată, de 3,6%, în iunie, a informat Oficiul Național de Statistică (ONS).

Acest lucru este în conformitate cu așteptările Băncii Angliei privind o „creștere” a inflației, dar presiunea ascendentă nu se limitează doar la prețurile reglementate, cum ar fi tarifele de transport și facturile la utilități, despre care factorii de decizie știau că vor crește.

Combustibilii sunt principalul factor care a dus la creșterea IPC-ului de la 3,4% în mai, potrivit ONS. Anul trecut înregistra o scădere drastică în această perioadă, așa că scăderea lunară mai mică pune presiune în sus asupra inflației.

Prețurile la bunuri au continuat să fie mari, crescând cu o rată anuală de 4,5% – cea mai rapidă creștere din februarie anul trecut.

ONS menționează creșteri de prețuri pentru mai multe alimente, inclusiv prăjituri și cheddar. De asemenea, costurile mobilei și ale bunurilor de uz casnic au avut cea mai mare contribuție la inflație, din decembrie 2023.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock

