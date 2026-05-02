2 Mai, calendarul zilei: Ziua Națională a Tineretului. David Beckham împlinește 51 de ani, David Suchet 80

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 2 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Data de 2 mai marchează, în România, Ziua Națională a Tineretului, o ocazie dedicată recunoașterii rolului esențial pe care tinerii îl au în dezvoltarea societății. Instituită oficial pentru a încuraja implicarea civică și participarea activă a noilor generații, această zi aduce în prim-plan energia, creativitatea și potențialul tinerilor. Cu acest prilej, sunt organizate numeroase evenimente culturale, educaționale și sportive: festivaluri, ateliere, dezbateri și activități în aer liber, menite să promoveze dialogul, inițiativa și spiritul de comunitate. De asemenea, autoritățile și organizațiile de tineret își reafirmă angajamentul de a susține educația, antreprenoriatul și incluziunea socială. Ziua Națională a Tineretului reprezintă nu doar un moment de celebrare, ci și o oportunitate de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă tinerii și asupra modului în care aceștia pot contribui activ la construirea unui viitor mai bun.

David Beckham este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume, apreciat atât pentru performanțele sale sportive, cât și pentru influența sa globală în afara terenului. Născut pe 2 mai 1975, în Londra, a devenit celebru ca jucător al echipei Manchester United, alături de care a câștigat numeroase trofee, inclusiv Liga Campionilor. De-a lungul carierei, a evoluat și pentru cluburi de top precum Real Madrid, LA Galaxy și Paris Saint-Germain, fiind recunoscut pentru precizia execuțiilor din lovituri libere și pentru viziunea sa de joc. A fost, de asemenea, căpitanul echipei naționale a Angliei, contribuind la calificarea acesteia la mai multe turnee internaționale. După retragerea din activitate, Beckham s-a implicat în afaceri și proiecte caritabile și este co-proprietar al clubului Inter Miami CF. Prin stilul său și imaginea publică, a devenit un simbol al sportului modern și o figură influentă în cultura contemporană.

David Suchet este un actor britanic de teatru, film și televiziune, născut pe 2 mai 1946, la Londra. Este cunoscut mai ales pentru rolul detectivului belgian Hercule Poirot din serialul Agatha Christie’s Poirot, una dintre cele mai longevive și apreciate adaptări ale operelor Agathei Christie. Rolul lui Poirot, început în 1989, i-a definit cariera. Suchet a interpretat personajul timp de 25 de ani, realizând peste 70 de episoade. Pentru a reda cât mai fidel figura detectivului, a studiat în detaliu romanele Agathei Christie, adoptând chiar și gesturi, mersul și accentul specific personajului. Pe lângă acest rol, Suchet a apărut în numeroase filme și producții TV, abordând personaje istorice și dramatice complexe. A fost implicat și în proiecte documentare, inclusiv unele dedicate scriitorilor și marilor figuri culturale britanice. De-a lungul carierei, a primit distincții importante, fiind numit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) pentru contribuția sa la artă. David Suchet rămâne un reper al actoriei britanice, apreciat pentru profesionalism, rigoare și dedicare excepțională față de meserie.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1729: Împărăteasa Ecaterina a II-a a 🇷🇺 (cea Mare)♛

🎂1859: Jerome K. Jerome 🇬🇧✒️ cel mai bine cunoscut pentru romanul satiric „Trei într-o barcă” (Three Men in a Boat – to Say Nothing of the Dog)

🎂1892: Manfred von Richthofen, pilot 🇩🇪 🛩 supranumit de germani „Der Rote Baron” (Baronul roșu) – deoarece zbura frecvent cu un avion de culoare roșie, aceeași poreclă fiind folosită și de englezi. Francezii l-au intitulat însă „Le Diable Rouge“ (Demonul roșu)

🎂1940: Ion Lotreanu 🇷🇴✒️

🎂1946: David Suchet 🇬🇧🎬 Agatha Christie’s Poirot (1989 – 2013)

🎂1946: Octavian Andronic, caricaturist 🇷🇴📝 În 22 decembrie 1989 a fondat ziarul Libertatea

🎂1952: Christine Baranski 🇺🇸🎬

🎂1955: Donatella Versace 🇮🇹 👗

🎂1972: Dwayne Johnson (The Rock) 🇺🇸🎬

🎂1975: David Beckham 🇬🇧⚽️

🎂1977: Bogdan Dumitrache 🇷🇴🎬 (Poziția copilului)

🎂1985: Lily Allen 🇬🇧🎤

🎂2015: Prințesa Charlotte de Cambridge 🇬🇧♛ fiica Prințului William

Decese 🕯

🕯️1519: Leonardo da Vinci 🇮🇹🎨

🕯️1893: George Barițiu 🇷🇴🗣 mare om de cultură, conducător al luptei de emancipare națională a românilor ardeleni

🕯️1924: Ioan G. Bibicescu 🇷🇴🪙 guvernator al Băncii Naționale a României

🕯️1972: J. Edgar Hoover 🇺🇸 primul director al FBI

🕯️1999: Oliver Reed 🇬🇧🎬 renumit pentru imaginea de „macho” și pentru consumul în exces de alcool, a decedat în timpul filmărilor pentru Gladiator (lansat în 2000), la 61 de ani

🕯️2011: Osama bin Laden 🇸🇦🗣 a fost liderul și capul al-Qaidei, recunoscută la nivel mondial ca cea mai mare organizație teroristă din lume. Guvernul SUA l-a numit ca prim suspect al atentatelor din 11 septembrie 2001 de la New York

🕯️2015: Maia Plisețkaia 🇷🇺🇪🇸🇩🇪🇱🇹🩰 considerată cea mai bună balerină rusă și una din cele mai bune balerine ale secolului al XX-lea. A dansat în aceeași perioadă cu renumita balerină Galina Ulanova și în 1960 a preluat titlul de prima ballerina assoluta a Teatrulul Bolșoi, în detrimentul Galinei

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Națională a Tineretului

📋🇵🇱 Polonia: Ziua Steagului

Calendar 🗒

🗒74: Sinuciderea iudeilor din cetatea Masada; intrarea armatelor romane în „cetatea morților”

🗒1497: Navigatorul John Cabot pornește în călătoria sa spre continentul american. Considerat al doilea european care a atins țărmul Americii de Nord (1497), după Leif Ericson (circa 1003)

🗒1635: La Paris, se deschide Jardin Royal des plantes médicinales, grădina regală de plante medicinale

🗒1945: Oficialii Uniunii Sovietice au anunțat căderea Berlinului. Generalul Helmuth Weidling semnează predarea Berlinului către Armata Roșie

🗒1949: Arthur Miller obține premiul Pulitzer pentru Moartea unui comis voiajor

🗒1955: Tennessee Williams obține Pulitzer pentru dramaturgie pentru „Pisica pe acoperișul fierbinte”

🗒1968: Lansarea TVR 2

🗒1989: Ungaria și-a deschis frontiera cu Austria și a început demontarea gardului de sârmă ghimpată de la Hegyeshalom. Începutul căderii Cortinei de Fier

🗒2012: O versiune pastel a tabloului Țipătul, de Edvard Munch, se vinde cu 120 de milioane $ într-o licitație din New York, stabilind un nou record mondial pentru o operă de artă

