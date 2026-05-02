2 Mai, calendarul zilei: Ziua Națională a Tineretului. David Beckham împlinește 51 de ani, David Suchet 80

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 2 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Data de 2 mai marchează, în România, Ziua Națională a Tineretului, o ocazie dedicată recunoașterii rolului esențial pe care tinerii îl au în dezvoltarea societății. Instituită oficial pentru a încuraja implicarea civică și participarea activă a noilor generații, această zi aduce în prim-plan energia, creativitatea și potențialul tinerilor. Cu acest prilej, sunt organizate numeroase evenimente culturale, educaționale și sportive: festivaluri, ateliere, dezbateri și activități în aer liber, menite să promoveze dialogul, inițiativa și spiritul de comunitate. De asemenea, autoritățile și organizațiile de tineret își reafirmă angajamentul de a susține educația, antreprenoriatul și incluziunea socială. Ziua Națională a Tineretului reprezintă nu doar un moment de celebrare, ci și o oportunitate de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă tinerii și asupra modului în care aceștia pot contribui activ la construirea unui viitor mai bun.

David Beckham este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume, apreciat atât pentru performanțele sale sportive, cât și pentru influența sa globală în afara terenului. Născut pe 2 mai 1975, în Londra, a devenit celebru ca jucător al echipei Manchester United, alături de care a câștigat numeroase trofee, inclusiv Liga Campionilor. De-a lungul carierei, a evoluat și pentru cluburi de top precum Real Madrid, LA Galaxy și Paris Saint-Germain, fiind recunoscut pentru precizia execuțiilor din lovituri libere și pentru viziunea sa de joc. A fost, de asemenea, căpitanul echipei naționale a Angliei, contribuind la calificarea acesteia la mai multe turnee internaționale. După retragerea din activitate, Beckham s-a implicat în afaceri și proiecte caritabile și este co-proprietar al clubului Inter Miami CF. Prin stilul său și imaginea publică, a devenit un simbol al sportului modern și o figură influentă în cultura contemporană.

David Suchet este un actor britanic de teatru, film și televiziune, născut pe 2 mai 1946, la Londra. Este cunoscut mai ales pentru rolul detectivului belgian Hercule Poirot din serialul Agatha Christie’s Poirot, una dintre cele mai longevive și apreciate adaptări ale operelor Agathei Christie. Rolul lui Poirot, început în 1989, i-a definit cariera. Suchet a interpretat personajul timp de 25 de ani, realizând peste 70 de episoade. Pentru a reda cât mai fidel figura detectivului, a studiat în detaliu romanele Agathei Christie, adoptând chiar și gesturi, mersul și accentul specific personajului. Pe lângă acest rol, Suchet a apărut în numeroase filme și producții TV, abordând personaje istorice și dramatice complexe. A fost implicat și în proiecte documentare, inclusiv unele dedicate scriitorilor și marilor figuri culturale britanice. De-a lungul carierei, a primit distincții importante, fiind numit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) pentru contribuția sa la artă. David Suchet rămâne un reper al actoriei britanice, apreciat pentru profesionalism, rigoare și dedicare excepțională față de meserie.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1729: Împărăteasa Ecaterina a II-a a 🇷🇺 (cea Mare)♛
🎂1859: Jerome K. Jerome 🇬🇧✒️ cel mai bine cunoscut pentru romanul satiric „Trei într-o barcă” (Three Men in a Boat – to Say Nothing of the Dog)
🎂1892: Manfred von Richthofen, pilot 🇩🇪 🛩 supranumit de germani „Der Rote Baron” (Baronul roșu) – deoarece zbura frecvent cu un avion de culoare roșie, aceeași poreclă fiind folosită și de englezi. Francezii l-au intitulat însă „Le Diable Rouge“ (Demonul roșu)
🎂1940: Ion Lotreanu 🇷🇴✒️
🎂1946: David Suchet 🇬🇧🎬 Agatha Christie’s Poirot (1989 – 2013)
🎂1946: Octavian Andronic, caricaturist 🇷🇴📝 În 22 decembrie 1989 a fondat ziarul Libertatea
🎂1952: Christine Baranski 🇺🇸🎬
🎂1955: Donatella Versace 🇮🇹 👗
🎂1972: Dwayne Johnson (The Rock) 🇺🇸🎬
🎂1975: David Beckham 🇬🇧⚽️
🎂1977: Bogdan Dumitrache 🇷🇴🎬 (Poziția copilului)
🎂1985: Lily Allen 🇬🇧🎤
🎂2015: Prințesa Charlotte de Cambridge 🇬🇧♛ fiica Prințului William

Decese 🕯

🕯️1519: Leonardo da Vinci 🇮🇹🎨
🕯️1893: George Barițiu 🇷🇴🗣 mare om de cultură, conducător al luptei de emancipare națională a românilor ardeleni
🕯️1924: Ioan G. Bibicescu 🇷🇴🪙 guvernator al Băncii Naționale a României
🕯️1972: J. Edgar Hoover 🇺🇸 primul director al FBI
🕯️1999: Oliver Reed 🇬🇧🎬 renumit pentru imaginea de „macho” și pentru consumul în exces de alcool, a decedat în timpul filmărilor pentru Gladiator (lansat în 2000), la 61 de ani
🕯️2011: Osama bin Laden 🇸🇦🗣 a fost liderul și capul al-Qaidei, recunoscută la nivel mondial ca cea mai mare organizație teroristă din lume. Guvernul SUA l-a numit ca prim suspect al atentatelor din 11 septembrie 2001 de la New York
🕯️2015: Maia Plisețkaia 🇷🇺🇪🇸🇩🇪🇱🇹🩰 considerată cea mai bună balerină rusă și una din cele mai bune balerine ale secolului al XX-lea. A dansat în aceeași perioadă cu renumita balerină Galina Ulanova și în 1960 a preluat titlul de prima ballerina assoluta a Teatrulul Bolșoi, în detrimentul Galinei

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Națională a Tineretului
📋🇵🇱 Polonia: Ziua Steagului

Calendar 🗒

🗒74: Sinuciderea iudeilor din cetatea Masada; intrarea armatelor romane în „cetatea morților”
🗒1497: Navigatorul John Cabot pornește în călătoria sa spre continentul american. Considerat al doilea european care a atins țărmul Americii de Nord (1497), după Leif Ericson (circa 1003)
🗒1635: La Paris, se deschide Jardin Royal des plantes médicinales, grădina regală de plante medicinale
🗒1945: Oficialii Uniunii Sovietice au anunțat căderea Berlinului. Generalul Helmuth Weidling semnează predarea Berlinului către Armata Roșie
🗒1949: Arthur Miller obține premiul Pulitzer pentru Moartea unui comis voiajor
🗒1955: Tennessee Williams obține Pulitzer pentru dramaturgie pentru „Pisica pe acoperișul fierbinte”
🗒1968: Lansarea TVR 2
🗒1989: Ungaria și-a deschis frontiera cu Austria și a început demontarea gardului de sârmă ghimpată de la Hegyeshalom. Începutul căderii Cortinei de Fier
🗒2012: O versiune pastel a tabloului Țipătul, de Edvard Munch, se vinde cu 120 de milioane $ într-o licitație din New York, stabilind un nou record mondial pentru o operă de artă

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare
09:00
Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”
08:00
Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”
FLASH NEWS MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național
07:41
MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național
EXCLUSIV În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea
06:30
În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea
EXCLUSIV Declarații uluitoare ale martorilor în cazul accidentului de la Mănăstirea, unde o femeie a murit după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la un târg: „Efectiv am văzut cum săreau pietrele în spatele autoturismului”
05:00
Declarații uluitoare ale martorilor în cazul accidentului de la Mănăstirea, unde o femeie a murit după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la un târg: „Efectiv am văzut cum săreau pietrele în spatele autoturismului”
FLASH NEWS Victor Negrescu: „Eșecul reformelor din PNRR nu mai poate fi cosmetizat. Cifrele vorbesc”
23:55
Victor Negrescu: „Eșecul reformelor din PNRR nu mai poate fi cosmetizat. Cifrele vorbesc”
Mediafax
20 de drone aeriene rusești au fost detectate de radarele MApN, una în zona Chilia
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Bolojan: Primul contract finanțat din SAFE, semnat la Suceava pentru A7
Click
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de lei în documente
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Copiii nu sunt protejați suficient pe Facebook și Instagram, acuză Uniunea Europeană
CONTROVERSĂ Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
09:00
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
CONTROVERSĂ Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
08:43
Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
ECONOMIE Politico: Acordul UE-Mercosur intră în vigoare, dar rămâne contestat politic
08:26
Politico: Acordul UE-Mercosur intră în vigoare, dar rămâne contestat politic
FLASH NEWS Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni
08:05
Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni
CONTROVERSĂ Trump pregătește retragerea a 5.000 de militari din Germania. Casa Albă pune din nou NATO la zid
07:27
Trump pregătește retragerea a 5.000 de militari din Germania. Casa Albă pune din nou NATO la zid
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Trebuie să vină obligatoriu extratereștrii atunci când se termină războiul din Ucraina”
06:30
Ion Cristoiu: „Trebuie să vină obligatoriu extratereștrii atunci când se termină războiul din Ucraina”

Cele mai noi

Trimite acest link pe