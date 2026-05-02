Trump pregătește retragerea a 5.000 de militari din Germania. Casa Albă pune din nou NATO la zid

Mihai Tănase
Administrația Donald Trump pregătește retragerea a circa 5.000 de soldați americani din Germania, într-o decizie cu impact major asupra securității europene, pe fondul nemulțumirilor Casei Albe față de poziția aliaților NATO în conflictul cu Iranul, deși aliații nu au fost informați cu privire la planurile militare împotriva regimului de la Teheran.

Donald Trump se pregătește să reducă semnificativ prezența militară americană din Germania Germania, Pentagonul urmând să retragă aproximativ 5.000 de soldați americani în următoarele luni, potrivit unor oficiali de rang înalt ai Departamentului Apărării citați de presa americană, scrie The Hill.

03 March 2026, US, Washington: US President Donald Trump (R) meets with German Chancellor Merz at the White House. Photo: Kay Nietfeld/dpa

Mișcarea este văzută la Washington drept un mesaj politic puternic către aliații europeni, în contextul în care liderul de la Casa Albă și-a exprimat public frustrarea față de lipsa unei implicări directe a statelor NATO în campania militară americană împotriva Iran Iranului.

Surse din Pentagon susțin că decizia vizează retragerea unei echipe de luptă de brigadă staționată în Germania, precum și redistribuirea unui batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune care urma să fie desfășurat acolo în cursul acestui an.

„Această decizie vine în urma unei analize aprofundate a poziției forțelor Departamentului în Europa și ține cont de cerințele teatrului de operațiuni și de condițiile de pe teren”, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului.

Germania, pilon strategic pentru armata SUA în Europa

Prezența militară americană în Germania reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de sprijin ale Washingtonului pe continentul european încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit datelor Departamentului Apărării, peste 36.000 de militari americani activi sunt staționați în baze de pe teritoriul german, alături de aproape 1.500 de rezerviști și aproximativ 11.500 de angajați civili. Germania găzduiește inclusiv sediile Comandamentului European al SUA și Comandamentului pentru Africa, iar baza aeriană Ramstein rămâne un nod logistic esențial pentru operațiunile militare americane.

De asemenea, Centrul Medical Regional Landstuhl, cel mai mare spital american din afara Statelor Unite, va continua să funcționeze normal, retragerea neafectând transportul și tratamentul militarilor răniți.

Dispută deschisă între Trump și Berlin

Decizia vine pe fondul deteriorării relației dintre președintele Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, după ce liderul de la Berlin a criticat strategia Washingtonului în dosarul iranian. Merz a afirmat recent că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în privința Iranului și a susținut că Statele Unite sunt „umilite” de negociatorii iranieni.

Replica liderului de la Casa Albă nu a întârziat.

Donald Trump a scris pe platforma Truth Social că Merz „nu știe despre ce vorbește” și că „se amestecă în treburile celor care elimină amenințarea nucleară iraniană”.

Recomandarea autorului

O nouă criză în NATO. După Spania și Germania, Trump amenință cu retragerea trupelor SUA și din Italia: „Nu ne-au ajutat deloc”

Anunțul lui Donald Trump, după convorbirea cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul. Ucraina e înfrântă militar”

Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
08:43
Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
ECONOMIE Politico: Acordul UE-Mercosur intră în vigoare, dar rămâne contestat politic
08:26
Politico: Acordul UE-Mercosur intră în vigoare, dar rămâne contestat politic
FLASH NEWS Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni
08:05
Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni
FLASH NEWS MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național
07:41
MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național
ANALIZĂ Costul războaielor Statelor Unite din ultimii 76 de ani, în bani cheltuiți și militari pierduți: De la Coreea la Iran
06:00
Costul războaielor Statelor Unite din ultimii 76 de ani, în bani cheltuiți și militari pierduți: De la Coreea la Iran
MILITAR Noua super-armă pe care o va folosi Trump împotriva Iranului în cazul în care negocierile de la Islamabad eșuează
22:08
Noua super-armă pe care o va folosi Trump împotriva Iranului în cazul în care negocierile de la Islamabad eșuează
Mediafax
20 de drone aeriene rusești au fost detectate de radarele MApN, una în zona Chilia
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Bolojan: Primul contract finanțat din SAFE, semnat la Suceava pentru A7
Click
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de lei în documente
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Copiii nu sunt protejați suficient pe Facebook și Instagram, acuză Uniunea Europeană
CONTROVERSĂ Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
09:00
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare
09:00
Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”
08:00
Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”
ACTUALITATE 2 Mai, calendarul zilei: Ziua Națională a Tineretului. David Beckham împlinește 51 de ani, David Suchet 80
07:15
2 Mai, calendarul zilei: Ziua Națională a Tineretului. David Beckham împlinește 51 de ani, David Suchet 80
EXCLUSIV În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea
06:30
În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Trebuie să vină obligatoriu extratereștrii atunci când se termină războiul din Ucraina”
06:30
Ion Cristoiu: „Trebuie să vină obligatoriu extratereștrii atunci când se termină războiul din Ucraina”

