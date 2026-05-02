Trump pregătește retragerea a 5.000 de militari din Germania. Casa Albă pune din nou NATO la zid

Administrația Donald Trump pregătește retragerea a circa 5.000 de soldați americani din Germania, într-o decizie cu impact major asupra securității europene, pe fondul nemulțumirilor Casei Albe față de poziția aliaților NATO în conflictul cu Iranul, deși aliații nu au fost informați cu privire la planurile militare împotriva regimului de la Teheran.

Donald Trump se pregătește să reducă semnificativ prezența militară americană din Germania Germania, Pentagonul urmând să retragă aproximativ 5.000 de soldați americani în următoarele luni, potrivit unor oficiali de rang înalt ai Departamentului Apărării citați de presa americană, scrie The Hill.

Mișcarea este văzută la Washington drept un mesaj politic puternic către aliații europeni, în contextul în care liderul de la Casa Albă și-a exprimat public frustrarea față de lipsa unei implicări directe a statelor NATO în campania militară americană împotriva Iran Iranului.

Surse din Pentagon susțin că decizia vizează retragerea unei echipe de luptă de brigadă staționată în Germania, precum și redistribuirea unui batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune care urma să fie desfășurat acolo în cursul acestui an.

„Această decizie vine în urma unei analize aprofundate a poziției forțelor Departamentului în Europa și ține cont de cerințele teatrului de operațiuni și de condițiile de pe teren”, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului.

Germania, pilon strategic pentru armata SUA în Europa

Prezența militară americană în Germania reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de sprijin ale Washingtonului pe continentul european încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit datelor Departamentului Apărării, peste 36.000 de militari americani activi sunt staționați în baze de pe teritoriul german, alături de aproape 1.500 de rezerviști și aproximativ 11.500 de angajați civili. Germania găzduiește inclusiv sediile Comandamentului European al SUA și Comandamentului pentru Africa, iar baza aeriană Ramstein rămâne un nod logistic esențial pentru operațiunile militare americane.

De asemenea, Centrul Medical Regional Landstuhl, cel mai mare spital american din afara Statelor Unite, va continua să funcționeze normal, retragerea neafectând transportul și tratamentul militarilor răniți.

Dispută deschisă între Trump și Berlin

Decizia vine pe fondul deteriorării relației dintre președintele Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, după ce liderul de la Berlin a criticat strategia Washingtonului în dosarul iranian. Merz a afirmat recent că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în privința Iranului și a susținut că Statele Unite sunt „umilite” de negociatorii iranieni.

Replica liderului de la Casa Albă nu a întârziat.

Donald Trump a scris pe platforma Truth Social că Merz „nu știe despre ce vorbește” și că „se amestecă în treburile celor care elimină amenințarea nucleară iraniană”.

Recomandarea autorului

