MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național

Ministerul Apărării Naționale anunță că Federația Rusă a reluat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacurile asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din nordul județului Tulcea a fost alertată prin sistemul RO-Alert.

20 de drone rusești detectate lângă granița cu România

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă dimineață de Ministerul Apărării Naționale (MApN), în data de 2 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Radarele MApN au detectat un grup de aproximativ 20 de drone aeriene rusești, aflate în evoluție spre zona localității Ismail, din Ucraina, situată în vecinătatea graniței românești.

F-16 ridicate de la sol și alertă pentru populație

Ca urmare a situației, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat în jurul orei 02:00 de la Baza 86 Aeriană Fetești.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:03 a fost transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zonă.

Dronă intrată temporar în spațiul aerian românesc

Sistemele radar de la sol au indicat că una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia, după care și-a continuat traiectoria către Ismail.

În timpul atacului, au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării, în apropierea teritoriului României. Autoritățile au anunțat că alerta aeriană a încetat la ora 02:50.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

Recomandarea autorului: