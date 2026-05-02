Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a făcut o paralelă între personajele lui Ion Luca Caragiale și realitatea politică actuală. Invitatul a spus că unele tipologii din literatură rămân relevante și astăzi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a pornit de la „cetățeanul turmentat”, pe care îl consideră un personaj pozitiv. Acesta nu este ridicol, ci exprimă o preocupare reală pentru vot și pentru direcția țării.

Cetățeanul turmentat vrea să voteze, românul nu votează

Scriitorul a spus că acest personaj simbolizează românul preocupat de vot. El consideră că această atitudine nu mai este la fel de prezentă astăzi.

„Cetățeanul turmentat este cel mai, dacă se poate spune, pozitiv personaj din Caragiale. Deci cetățeanul turmentat, hai să ne lămurim. Ce vrea el? Cu cine să voteze? Păi românul nu votează. Toată ziua el vrea să voteze. Românii… Deci avem așa. Cetățeanul turmentat este cetățeanul conștient de România. Vrea să voteze, da? Toată ziua.”, spune el.

Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este ca și Bolojan, austeritate”

Ion Cristoiu a comparat și alte personaje literare cu realitatea contemporană. El crede că este necesară o schimbare a valorilor. În opinia sa, un element esențial lipsește din societatea actuală.