Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni

Statele Unite înăspresc presiunea asupra Iranului printr-un nou pachet de sancțiuni financiare și avertizează transportatorii maritimi să nu achite nicio taxă impusă de Teheran pentru traversarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai sensibile rute energetice din lume.

Administrația Trump a anunțat un nou val de sancțiuni împotriva intereselor economice iraniene, într-o mișcare menită să limiteze fluxurile financiare care alimentează economia de război a Teheranului și să blocheze mecanismele prin care regimul iranian își monetizează exporturile de petrol, scrie CNN.

Noile măsuri vizează inclusiv trei case de schimb implicate, potrivit autorităților americane, în conversia în riali iranieni a sumelor încasate în yuani chinezești din vânzările de petrol către China. Washingtonul încearcă astfel să taie una dintre principalele căi prin care Iranul continuă să își valorifice resursele energetice, în pofida sancțiunilor internaționale.

Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri Beijingul pentru faptul că menține achizițiile de petrol iranian, acuzând indirect China că susține financiar capacitatea militară a Teheranului.

Avertisment pentru transportatorii care tranzitează Strâmtoarea Ormuz

În paralel cu sancțiunile financiare, OFAC – Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA – a transmis un avertisment clar companiilor maritime și operatorilor comerciali care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Instituția americană a precizat că are informații privind amenințările formulate de Iran la adresa libertății de navigație, dar și despre solicitările de plată pentru permiterea tranzitului prin strâmtoare. Aceste sume ar putea fi mascate sub diferite forme, inclusiv sub forma unor donații „pretins caritabile” către organizații precum Semiluna Roșie iraniană, a transmis OFAC.

Washingtonul avertizează că orice persoană sau companie care achită astfel de taxe – indiferent dacă este cetățean american sau străin și indiferent de modalitatea de plată – riscă să intre sub incidența sancțiunilor americane.

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul global cu petrol, o parte semnificativă a exporturilor mondiale de țiței tranzitând această rută maritimă vitală.

Amintim că imediat ce armistițiul dintre SUA și Iran a intrat în vigoare, au apărut informații conform cărora regimul de la Teheran ar percepe o taxă de aproximativ un dolar pentru fiecare baril de țiței transportat prin Strâmtoarea Ormuz, o practică pe care Washingtonul a denunțat-o în repetate rânduri.

