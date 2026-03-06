Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanţe şi al Fondurilor Europene în guvernele Victor Ponta şi Viorica Dăncilă, şi-a depus vineri candidatura, la Parlament, pentru restul de mandat rămas vacant la Curtea de Conturi, în urma plecării lui Mihai Busuioc la Curtea Constituţională a României.

După ce Teodorovici ar obține statutul de membru al Curții de Conturi, ar urma să fie organizate alegeri pentru funcția de președinte. Ar fi vorba de o perioadă de 7 luni, restul de mandat al lui Mihai Busuioc.

Mandatul vacant are valabilitate până în luna octombrie 2026. Teodorovici şi-a depus vineri cererea la Comisia de Buget-Finanţe din Senat. Potrivit legii, odată ce merge pe restul de mandat al predecesorului său, acesta nu mai poate fi nominalizat pentru un mandat plin.

Potrivit declaraţiei sale de avere din 2025, acesta deţine o funcţie de director în cadrul Curţii de Conturi.

