Daciana Sârbu, reacție emoționantă după ce și-a văzut fata în țară. Ce a ținut să transmită fosta soție a lui Victor Ponta

Olga Borșcevschi
06 mart. 2026, 15:20, Actualitate
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, spune că fiica lor, Irina, care, potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a ajuns în ţară.

Daciana Sârbu a mărturisit vineri că a trăit disperare, furie și frustrare, după ce, susține ea, Oana Ţoiu ar fi intervenit, cu o zi în urmă, pentru a împiedica îmbarcarea fiicei sale în zborul de repatriere din Emiratele Arabe Unite.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe lângă disperare, furia și frustrarea unei mame careia i se ia speranța că i se întoarce copilul acasa și am reacționat”, a scris Daciana Sârbu pe Facebook.

Ea precizează că ar fi putut să tacă, însă nu ar fi fost drept faţă de fiica sa, Irina. „Nu după tot ce a trăit în aceste zile”, a subliniat ea.

„N-o să mă oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi.

Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată”, a menționat ea.

Daciana Sârbu le mulţumeşte celor care i-au oferit oferit ajutorul.

„Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe,Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a adăugat Daciana Sârbu.

Fiica fostului premier a prins o cursă comercială

Irina Ponta a prins o cursă FlyDubai, care a aterizat pe Aeroportul Otopeni în jurul orei 8.45, deși era programată să ajungă la ora 7.00.

Potrivit surselor Gândul, la plecarea din Dubai, Irina Ponta avea acte întocmite de părinți și era însoțită de un adult care a predat-o echipajului, urmând ca, la sosire, să fie ridicată tot către un adult.

Cursa cu care Irina Ponta a venit din Dubai a purtat indicativul FZ 1797.

