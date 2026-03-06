Prima pagină » Actualitate » DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi vameși din Portul Constanța, reținuți pentru luare de mită

Bianca Dogaru
06 mart. 2026, 15:20, Actualitate
DNA a reținut doi angajați vamali, Parfenie Octavian-Lică și Gudu Christian, din Portul Constanța, sub acuzația de luare de mită. Procurorii au cerut astăzi, 6 martie 2026, Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit Mediafax. Ancheta vizează o rețea care cerea bani pentru a „închide ochii” sau pentru a grăbi actele la importurile de mărfuri. 

Conform datelor din dosar, Octavian-Lică Parfenie ar fi pus la punct un sistem de taxare ilegală încă din noiembrie 2025. Acesta ar fi pretins de la administratorul unei firme sume cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container care intra în port. În schimbul banilor, vameșul promitea că formalitățile se vor desfășura rapid și fără controale riguroase care să pună probleme importatorului.

Procurorii susțin că, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, Parfenie ar fi primit în total 15.100 de euro. Banii ajungeau la el prin intermediul unei alte persoane, care s-a dovedit a fi colaborator al anchetatorilor. În cel puțin două ocazii, acesta ar fi fost ajutat în activitatea infracțională de colegul său, Christian Gudu.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală. La data de 06 martie 2026, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

