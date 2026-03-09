Victor Negrescu: Solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți

Victor Negrescu a postat un mesaj pe contul său de socializare în care avertizează că agricultura europeană, dar și veniturile fermierilor vor fi grav afectate de creșterea prețurilor la carburanți.

„Creșterea prețurilor la carburanți, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului care implică Iranul, riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor. Carburanții sunt esențiali nu doar pentru transport ci și pentru lucrările agricole, pentru însămânțare, recoltare, irigații și logistică. Creșterile bruște de preț înseamnă costuri mai mari de producție și presiune suplimentară asupra fermierilor”, a precizat acesta.

Agricultura afectată de creșterea prețurilor la carburanți

Acesta a transmis o scrisoare către comisarul european pentru agricultură, prin care a solicitat activarea unui mecanism compensatoriu.

„În acest context, am transmis o scrisoare către comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, prin care solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți.

Uniunea Europeană trebuie să reacționeze rapid atunci când crizele geopolitice afectează direct producția agricolă și securitatea alimentară. Sprijinirea fermierilor în astfel de momente este esențială pentru stabilitatea sectorului agricol și pentru protejarea consumatorilor. Am inițiat acest demers pentru că există deja un precedent cu privire la mecanisme pentru fermieri. Cu siguranță că sunt și alte categorii și industrii care merită să fie sprijinite. Vom analiza și vom face demersuri similare și pentru acestea. Europa trebuie să își protejeze agricultorii și capacitatea de producție alimentară”, a precizat Victor Negrescu.

