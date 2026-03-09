Prima pagină » Actualitate » Victor Negrescu: Solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți

Victor Negrescu: Solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți

09 mart. 2026, 11:38, Actualitate
Victor Negrescu: Solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți

Victor Negrescu a postat un mesaj pe contul său de socializare în care avertizează că agricultura europeană, dar și veniturile fermierilor vor fi grav afectate de creșterea prețurilor la carburanți.

„Creșterea prețurilor la carburanți, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului care implică Iranul, riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor. Carburanții sunt esențiali nu doar pentru transport ci și pentru lucrările agricole, pentru însămânțare, recoltare, irigații și logistică. Creșterile bruște de preț înseamnă costuri mai mari de producție și presiune suplimentară asupra fermierilor”, a precizat acesta.

Agricultura afectată de creșterea prețurilor la carburanți

Acesta a transmis o scrisoare către comisarul european pentru agricultură, prin care a solicitat activarea unui mecanism compensatoriu.

„În acest context, am transmis o scrisoare către comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, prin care solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți.

Uniunea Europeană trebuie să reacționeze rapid atunci când crizele geopolitice afectează direct producția agricolă și securitatea alimentară. Sprijinirea fermierilor în astfel de momente este esențială pentru stabilitatea sectorului agricol și pentru protejarea consumatorilor. Am inițiat acest demers pentru că există deja un precedent cu privire la mecanisme pentru fermieri. Cu siguranță că sunt și alte categorii și industrii care merită să fie sprijinite. Vom analiza și vom face demersuri similare și pentru acestea. Europa trebuie să își protejeze agricultorii și capacitatea de producție alimentară”, a precizat Victor Negrescu.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat
14:10
Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat
SPORT Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
13:55
Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
JUSTIȚIE Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
13:19
Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
ACTUALITATE 5 magazine de haine sparte în 90 de minute. Cum a speriat Austria un hoț român
12:41
5 magazine de haine sparte în 90 de minute. Cum a speriat Austria un hoț român
ISTORIE Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Aceasta folosea o rețetă secretă de fiecare dată
12:23
Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Aceasta folosea o rețetă secretă de fiecare dată
SPORT Incidente la meciul Rapid – Universitatea Craiova. De ce a fost oprită partida de două ori și ce amenzi a aplicat Jandarmeria
12:09
Incidente la meciul Rapid – Universitatea Craiova. De ce a fost oprită partida de două ori și ce amenzi a aplicat Jandarmeria
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Un exercițiu de 10 minute poate reduce depresia
FLASH NEWS Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
13:42
Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
INEDIT Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz
13:24
Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz
ULTIMA ORĂ Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
13:24
Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
ECONOMIE Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”
13:08
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”
APĂRARE Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”
12:59
Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”
FLASH NEWS Reacția MAE, după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avion, alături de cuplurile care au revenit în țară „cu prioritate”
12:57
Reacția MAE, după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avion, alături de cuplurile care au revenit în țară „cu prioritate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe