Motivul pentru care se cere descalificarea piesei cu care România va participa la Eurovision 2026, „Choke me”. I se aduc critici dure

13 mart. 2026, 14:18, Actualitate
Publicația britanică The Guardian scrie că activiștii împotriva violenței sexuale au declarat că „Choke me”, piesa cu care România va participa la Eurovision 2026, în care cuvintele „strânge-mă” sunt repetate de 30 de ori pe parcursul melodiei de trei minute, „se joacă cu viața tinerelor femei”. Melodia, compusă de Alexandra Căpitănescu, fostă câștigătoare a show-ului „Vocea României”, conține și versurile „E greu să respir”, „Vreau să mă sufoci” și „fă-mi să explodeze plămânii”.

Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back”, a precizat că mesajul sexualizat repetat de tipul „strânge-mă” „arată o lipsă de respect alarmantă pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor femei”.

„Piesa – și alegerea ei de către România/Eurovision și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare nechibzuită a unei practici periculoase. Se joacă cu viața tinerelor femei. Dovezile medicale emergente arată că strangularea sexuală frecventă provoacă leziuni cerebrale tinerelor femei”, a spus ea.

O reacție negativă la adresa piesei s-a răspândit și în spațiul virtual, mulți fani Eurovision cerând descalificarea înscrierii sau modificarea versurilor, potrivit sursei citate.

Reacția artistei

Alexandra Căpitănescu ia apărarea piesei sale, susținând că metafora din spatele imaginilor vii era despre sentimentul de a fi copleșit de emoții puternice și sufocat de îndoiala de sine.

Alexandra Căpitănescu (FOTO – Alexandru Dobre/Mediafax Foto)

YouTuber-ul norvegian ESC Norvegia, psiholog calificat, a declarat că participantul român folosește această practică, interzisă în pornografia din Marea Britanie, pentru a „crea controverse”.

„Știu ce fac și folosesc un subiect care este acum popular și normalizat prin cultura pornografică, ceea ce este cu adevărat periculos. Ei știu că acesta este un trend și că este super înfricoșător ce se întâmplă”, a spus acesta.

Conform unui studiu de anul trecut, mai mult de jumătate dintre persoanele sub 35 de ani au suferit strangulare, aproape o treime crezând în mod eronat că există modalități sigure de a strangula pe cineva.

Numeroase alte studii au arătat modificări cerebrale la femeile care au fost „sufocate” în mod repetat în timpul actului sexual, inclusiv markeri pentru leziuni cerebrale și perturbări ale emisferelor cerebrale legate de depresie și anxietate.

Aproape jumătate dintre ele au spus că au experimentat anxietate în timpul sau după ce au fost strangulate, chiar și un moment trecător de strangulare putând duce la probleme de sănătate pe tot parcursul vieții.

