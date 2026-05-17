Ion Cristoiu: Un apropiat al lui Nicușor Dan, Dragoș Pîslaru, dezvăluie planul de îmbrobodire a PSD

„A trecut aproape neobservată o declarație a lui Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, despre un posibil plan coordonat de către Nicușor Dan, de fapt, de către Bruxelles, prin intermediul lui Nicușor Dan, și anume, de făurire a unei coaliții sau a unei formațiuni de Dreapta, anti-PSD, o coaliție extraordinară, având drept temei anti-pesedismul pe care îl știm din 1990 la partidele și partidulețele de Dreapta”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

„Domnul Pîslaru trebuie luat în serios cu această declarație, este din gașca lui Dacian Cioloș și el nu este Userizat, ci Cioloșizat. Dacian Cioloș este un agent de influență puternică a Franței în România, eu cred că el este ceea ce în Servicii se numește ofițer de caz, în sensul că el este cel care îl coordonează și îl are în raza de acțiune pe Nicușor Dan. În ce constă, potrivit lui Dragoș Pîslaru acest plan, despre care spune că e pe cale să se realizeze, o coaliție în care PNL, USR și celelalte forțe politice să se ralieze pentru formarea unei majorități. Pentru realizarea acestei coaliții foarte importante era nevoie de extragerea PNL din concubinajul cu PSD. Din 2021, PNL este, de fapt, un concubin al PSD, iar pentru ca PNL să se rupă de PSD, trebuia tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, iar tot ce s-a întâmplat este urmare a îmbrobodirii de către Nicușor Dan a lui Sorin Grindeanu, moțiunea de cenzură, retragerea sprijinului politic. Moțiunea de cenzură a adus un paradox. PSD a părăsit puterea totalmente și a lăsat guvernarea țării pe seama USR. Mult mai mult, această moțiune a radicalizat anti-pesedismul din PNL și l-a apropiat de USR. Ilie Bolojan nu face altceva decât să se lipească tot mai tare de USR, tocmai pentru a face imposibilă o reîntoarcere în așa-zisa coaliție pro-occidentală. Nicușor Dan, dinadins a amânat consultările pentru premier, a creat acele condiții imposibile pentru refacerea coaliției. Asistăm la un plan prin care PNL este smuls din ghearele PSD. PSD va fi trimis în opoziție, e clar că nu-și mai revine, pentru că va fi obligat să semneze un acord prin care votează toate legile guvernului de Dreapta”, și-a continuat jurnalul scriitorul Ion Cristoiu.