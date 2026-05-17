Prima reacție a Alexandrei Căpitănescu după ce a dus România pe podiumul Eurovision: „WE DID THIS! Let’s rock the world!”

Alexandra Căpitănescu a transmis un mesaj emoționat după ce a obținut locul al treilea în finala Eurovision 2026. Artista care a interpretat piesa „Choke Me” a obținut cel mai bun punctaj al României în competiție, 296 de puncte.

„WE DID THIS! We all did this! Grateful and emotional for tonight! Let’s rock the world!”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram imediat după ce ediția de anul acesta a Eurovision s-a încheiat.

Alexandra Căpitănescu a primit numeroase mesaje de susținere și felicitare. Comisia Europeană în România a transmis un mesaj pe Facebook după performanța obținută de artistă. De asemenea,

„Felicitări, Alexandra Căpitănescu! Felicitări, România! Pe podiumul celei mai mari competiții muzicale televizate din lume! #Eurovision”, a scris Comisia Europeană în România pe Facebook.

Horia Brenciu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a lăudat performanța artistei și a mărturisit că a trăit cu emoție finala concursului.

„Am obținut locul 3 la Eurovision! Extraordinar! Felicitări, Alexandra Căpitănescu! Bravo, echipa! A câștigat o voce a României! A învins tinerețea, talentul, muzica rock, spectacolul bine regizat! Au câștigat românii și România! Mi-a stat puțin inima când ne-am dus direct pe locul 1, dar destinul și-a adus aminte de… Miorița. Mă duc la culcare. Mâine am tenis. În seara asta ne-a unit muzica! Români de pretutindeni, bucurați-vă!”, a scris Horia Brenciu pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, prestația artistei a a declanșat un val uriaș de entuziasm și mândrie în rândul fanilor.

„Tu ești câștigătoarea!!! Punct. Restul e doar politică”, „Ai unit o țară dezbinată politic prin muzică, te iubim și suntem mândri de tine, ai făcut istorie”În sufletul românilor tu ai câștigat. Te vom susține și vom fi alături de tine mereu!”, sunt doar câteva din comentariile fanilor la postare Alexandrei.

România a obținut unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani

România a încheiat concursul pe locul 3, după o prestație apreciată atât de juriile de specialitate, cât și de publicul european și a obținut 296 de puncte în clasamentul final. Artista a fost întâmpinată cu aplauze și urale pe scena din Viena, reușind să ofere una dintre cele mai apreciate prestații ale serii.

Primul loc a fost obținut de Bulgaria, cu piesa „Bangaranga” interpretată de Dara (516 puncte) și Israel cu melodia „Michelle”, interpretată de Noam Bettan (343 puncte).

RECOMANDARAEA AUTORULUI:

