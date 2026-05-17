Povestea trupei care a dus România pe locul 3 la Eurovision: cine sunt cei 4 artiști din trupa Alexandrei Căpitănescu

România a reușit să ocupe locul al treilea la concursul Eurovision 2026. Dar, în spatele solistei Alexandra Căpitănescu se află patru tineri cu propriile povești: fiul unui actor îndrăgit, băiatul profesoarei care a format-o vocal și alți doi muzicieni care au transformat piesa „Choke Me” într-un moment de televiziune europeană, scrie Mediafax.ro.

Cine sunt cei patru băieți din trupă

Thomas

Trupa Alexandrei Căpitănescu a luat ființă, după ce artista a câștigat „Vocea României”, în anul 2023, la îndemnul Mădălinei Cârcotă, profesoara de canto care o pregătește vocal pe Alexandra de mai mulți ani, încă de dinainte de concursul de talente.

Unul dintre membrii trupei este clapistul Thomas Cârcotă. Acesta este fiul Mădălinei Cârcotă. Familia Cârcotă este prezentă, prin urmare, pe două planuri în trupă: în culise, prin profesoara care a ghidat-o pe Alexandra, dar și pe scenă, prin fiul ei.

Luca

La tobe este Luca-Alexandru Șofron, 20 de ani, fiul actorului Cristian Șofron, cunoscut publicului român ca marinarul Mihu din „Toate pânzele sus”.

Tatăl său mărturisea că Luca „a intrat atât de bine în zona asta” a muzicii, temându-se totodată că băiatul va abandona tot pentru baterie – și iată că nu s-a înșelat.

Bogdan și Matei

Bogdan Stoican cântă la chitara, dar se ocupă și de compoziție și producție, fiind unul dintre pilonii creativi ai trupei, în timp ce Matei-Mihail Cohal asigură linia de bas și contribuie, de asemenea, la producția muzicală.

Împreună, cei cinci artiști au construit un proiect care a depășit rapid granițele scenei locale, prin concerte, festivaluri, colaborări și, în cele din urmă, scena de la Viena, acolo unde România a obținut sâmbătă cel mai bun rezultat din ultimii 16 ani.

Autorul recomandă:

Eurovision s-a lăsat cu scandal. Stupoare după ce Moldova a oferit României doar 3 puncte. Cui au dat moldovenii punctaj maxim