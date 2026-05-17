Finala Eurovision 2026. Cine este marele câștigător al competiției și pe ce loc s-a clasat România

România s-a clasat pe locul 3 la Eurovision cu piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, în timp ce Bulgaria a câștigat ediția din acest an a competiției desfășurate la Viena. Pe locul secund s-a clasat Israel.

Performanța României este una dintre cele mai bune din instoria participării la concurs, alături de cele obținute de Luminiței Anghel cu Sistem din 2005 și de Paula Seling cu Ovidiu Cernăuțeanu din 2010. Țara noastră a adunat 296 de puncte în total. Pe locul secund s-a clasat Israelul cu 343 de puncte, iar Bulgaria a câștigat finala cu un total de 516 puncte.

