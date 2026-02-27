Dominic Fritz îi ia apărarea controversatului Viorel Caragea, numit de USR la Uzina Sadu. „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire”

Președintele USR, Dominic Fritz, a descris drept „suspectă” „agitația publică” stârnită în jurul deciziei colegului său de partid, ministrul Economiei, Irinel Dărău, de a-l numi pe Viorel Salvador Caragea, fost șef al IPJ Gorj, în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu.

„Nu știu ce informații au ajuns la dumneavoastră, nu este o numire politica făcută de un partid, ci de un minister. Nu pot să nu observa că pentru un rol pentru care plătește 3000 lei pe luna într-o companie pe care probabil 90% dintre romani nu o cunosc țoață agitația publica este suspecta. Poate are legătură că domnul respectiv a mai făcut arestări și poate exista anumite interese să nu meargă mai departe aceasta numire”, spune Fritz.

Cine este Viorel Salvador Caragea

Numirea lui Viorel Salvador Caragea a fost confirmată, pentru G4 Media, de biroul de presă al Ministerului Economiei, însă – deocamdată – nu au fost precizate și criteriile care au stat la baza acestei numiri.

Viorel Salvador Caragea s-a aflat în centrul atenției, de mai multe ori, de-a lungul timpului.

Timp de o zi a fost membru USR, însă – după ce a intrat într-un conflict cu Clotilde Armand, și-a dat demisia și a anunțat că o va da pe aceasta în judecată.

Totul a pornit de la nemulțumirea exprimată public de Armand în ceea ce privește „recrutarea” lui Caragea în Uniunea Salvați România (USR).

Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid, pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență.

Caragea a dat-o în judecată, dar a pierdut procesul a plătit 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

Caragea a mai fost și membru al Partidului Ecologist Român – a fost președintele filialeiGorj -, dar și al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), din care s-a retras.

Caragea a fost contestat de către o parte a poliţiştilor din Gorj, dar şi de către unii oameni de afaceri.

În luna februarie a anului 2015, Viorel Salvador Caragea a fost mutat de la conducerea IJP Gorj la conducerea Centrului chinologic Sibiu. Salvador Viorel Caragea s-a pensionat în data de 5 mai 2017.

