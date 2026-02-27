Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz îi ia apărarea controversatului Viorel Caragea, numit de USR la Uzina Sadu. „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire”

Dominic Fritz îi ia apărarea controversatului Viorel Caragea, numit de USR la Uzina Sadu. „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire”

27 feb. 2026, 17:35, Știri politice

Președintele USR, Dominic Fritz, a descris drept „suspectă” „agitația publică” stârnită în jurul deciziei colegului său de partid, ministrul Economiei, Irinel Dărău, de a-l numi pe Viorel Salvador Caragea, fost șef al IPJ Gorj, în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu.

„Nu știu ce informații au ajuns la dumneavoastră, nu este o numire politica făcută de un partid, ci de un minister. Nu pot nu observa pentru un rol pentru care plătește 3000 lei pe luna într-o companie pe care probabil 90% dintre romani nu o cunosc țoață agitația publica este suspecta. Poate are legătură domnul respectiv a mai făcut arestări și poate exista anumite interese nu meargă mai departe aceasta numire”, spune Fritz.

Cine este Viorel Salvador Caragea

Numirea lui Viorel Salvador Caragea a fost confirmată, pentru G4 Media, de biroul de presă al Ministerului Economiei, însă – deocamdată – nu au fost precizate și criteriile care au stat la baza acestei numiri.

  • Viorel Salvador Caragea s-a aflat în centrul atenției, de mai multe ori, de-a lungul timpului.
  • Timp de o zi a fost membru USR, însă – după ce a intrat într-un conflict cu Clotilde Armand, și-a dat demisia și a anunțat că o va da pe aceasta în judecată.
  • Totul a pornit de la nemulțumirea exprimată public de Armand în ceea ce privește „recrutarea” lui Caragea în Uniunea Salvați România (USR).
  • Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid, pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență.
  • Caragea a dat-o în judecată, dar a pierdut procesul a plătit 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

Caragea a mai fost și membru al Partidului Ecologist Român – a fost președintele filialeiGorj -, dar și al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), din care s-a retras.

Caragea a fost contestat de către o parte a poliţiştilor din Gorj, dar şi de către unii oameni de afaceri.

În luna februarie a anului 2015, Viorel Salvador Caragea a fost mutat de la conducerea IJP Gorj la conducerea Centrului chinologic Sibiu. Salvador Viorel Caragea s-a pensionat în data de 5 mai 2017.

