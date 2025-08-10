Prima pagină » Actualitate » Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA

Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA

10 aug. 2025, 12:48, Actualitate
Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Evoluția vânzărilor imobiliare în România înainte de majorarea TVA. Piața imobiliară din România a cunoscut o remarcabilă dinamică în luna iulie 2025, atunci când s-a înregistrat un total de 66.013 tranzacții imobiliare la nivel national, scrie EVZ.ro.

Astfel, cifra reprezintă o creștere semnificativă față de luna precedentă, când s-au când s-au consemnat cu 16.820 tranzacții mai puține, precum și o majorare importantă în comparație cu iulie 2024, atunci când numărul vânzărilor a fost mai redus cu aproape 9.000.

În detaliu, luna iulie a adus o intensificare a interesului pentru achizițiile de proprietăți, ce include case, terenuri și apartamente. S-a înregistrat deci o creștere a tranzacțiilor cu 8.992 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Bucureștiul continuă să conducă topul vânzărilor, cu peste 11.500 de imobile tranzacționate, apoi este județul Ilfov, cu peste 5.200 de unități, și Cluj, cu peste 3.400. Zonele acestea rămân punctele fierbinți ale pieței imobiliare, concentrând un volum mare de cumpărători și de vânzători.

În ce zone s-au făcut cele mai puține tranzacții

La polul opus, județele din zone mai puțin populate au avut și cele mai scăzute valori ale tranzacțiilor. Avem Teleorman, cu numai 47 de imobule vândute, Caraș Severin și Covasna, fiecare cu circa 400, dar și Ialomița cu puțin peste 420.

Cifrele reflectă disparitățile regionale semnificative în ce privește dinamica pieței imobiliare. În ce privește centrele urbane, reședințele de județ au înregistrat și ele volume diverse de tranzacții. Dintre toate, Iași s-a remarcat ca lider regional, cu 1.331 de imobile vândute în iulie, urmat de Cluj-Napoca și Constanța, cu un număr foarte apropiat de tranzacții, puțin peste 1.200 fiecare.

De cealaltă parte, orașele mici au avut o activitate mult redusă, iar Alexandria, spre exemplu, a înregistrat doar 6 vânzări. În Slobozia și Giurgiu au fost în jur de 60 de tranzacții.

Cele mai puține ipoteci

În ce privește finanțările ipotecare, ele au înregistrat o creștere importantă, ajungând la un total de 34.761 încheieri de ipoteci, cu peste 4.200 mai multe decât în iulie 2024. Și aici Bucureștiul, Mehedinți și Ilfov conduc din nou topul, cu mii de astfel de contracte semnate. Polul opus este format din județe ca: Covasna, Harghita și Bistrița-Năsăud, care au raportat cele mai puține ipoteci, numărul acestora fiind sub 200.

