Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au destructurat o rețea incredibilă de „abonamente” de protecție în schimbul mitei la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier (ISCTR) – Inspectoratul Teritorial nr. 5, care se ocupă de județele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, și deocamdată patru persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Ancheta a dezvăluit că o instituție a statului român a fost efectiv „paralizată”, iar faptele de corupție descoperite au un grad sporit de pericol social și afectează siguranța circulației rutiere și infrastructura rutieră.

Firmele de transport care doreau să fie „protejate”, în contextul controalelor ISCTR, plăteau lunar „abonamente” de mii de euro, iar banii ajungeau chiar la vârful instituției. (mai multe informații AICI)

După ce procurorii DNA au dat de urma persoanelor implicate în corupția extinsă de la ISCTR – Inspectoratul Teritorial nr. 5, au pus sub acuzare 14 persoane, dar au cerut arestarea preventivă doar pentru patru dintre acestea, alte șase fiind puse sub control judiciar.

Tribunalul Timiș a decis miercuri, 11 iunie, arestarea preventivă pentru:

Ilie Lucian Sîrbu, șeful ISCTR – Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru luare de mită în formă continuată (8 acte materiale) și participație improprie la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;

inspector de trafic rutier în cadrul ISCTR – Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru luare de mită în formă continuată (24 acte materiale) și fals intelectual; George Marian Mereu, inspector de trafic rutier în cadrul ISCTR – Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru luare de mită în formă continuată (43 acte materiale).

„Instituția ISCTR – Inspectoratul Teritorial nr. 5 a devenit complet nefuncțională, doar o unealtă de îmbogățire pentru funcționarii săi”, susțin procurorii anticorupție.

Gândul prezintă, în exclusivitate, noi informații din această anchetă de proporții a procurorilor DNA.

Inspector de trafic, către patronul firmei controlate: „Vă necăjim cu mașinile…”

Doi dintre cei arestați preventiv pentru 30 de zile – Dan Nicolae Gherman și Vasile Danel Rogobete – au „căzut pe interceptări”, iar anchetatorii DNA au surprins momentul în care un control la una dintre firmele „protejate” a fost „aranjat” pentru ca reprezentanții ISCTR Timiș să nu dea o amendă contravențională pentru neregulile descoperite.

În data de 12 decembrie 2024, Dan Nicolae Gherman și Vasile Danel Rogobete, care se aflau în control la firma respectivă, au fost convinși să nu mai dea amenda, după ce au primit de la administratorul societății 2 litri de palincă și una pachet de cafea Jacobs. Potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, Dan Nicolae Gherman s-a arătat dezamăgit de „cotizația” administratorului firmei, dar în cele din urmă nu a mai aplicat amenda.

„ – Rogobete Danel Vasile: Domnu (n.red. – patron firmă), am intrat în Dumbrava, am făcut la dreapta și prima la stânga. A treia la stânga? Na, ne întoarcem. Da. Și ne-am dus, am …(neinteligibil)… într-o intersecție aicea. Zic, îs case de săraci aicea. Toată stima! Ce mai faceți?

– Patron firmă: Mulțumesc, binișor.

– Rogobete Danel Vasile: Binișor? Bine. La pensie. Și vă necăjim cu mașinile. Vă necăjim…

– Patron firmă: Noi așa ceva nu mai …(neinteligibil)…

– Rogobete Danel Vasile: Păi și atunci? …(neinteligibil)… Dar v-ați scos licență. Pe altă mașină?

– Patron firmă: Păi nu am luat altă mașină?

– Rogobete Danel Vasile: Pe altă mașină… O întrebare. Aveți dumneavoastră o imprimantă acasă aicea, sau? Poate nu o pornim noi”, sugerează inspectorul de trafic.

„Ăsta dejaba o fost primar. Ce dracu o pus acolo?”

Ulterior acestei discuții „de principiu”, Dan Nicolae Gherman, coordonatorul județean de la ISCTR Timiș, a intrat și el în discuție cu patronul respectivei firme de transport. „Hai să vedem unde facem controlul”, a spus Gherman, după care echipa de control a băgat mașina în incinta firmei controlate. „Băgăm mașina și o lăsăm lângă geam”, a confirmat și Danel Vasile Rogobete, inspectorul de trafic.

Danel Vasile Rogobete a coborât din mașină, a mers la patronul firmei și a revenit la autoturism cu niște obiecte în mâini. A deschis mai întâi portiera stânga spate a autoturismului și a introdus în autoturism acele obiecte, după care a intrat în autoturism pe scaunul dreapta față, iar mașina condusă de Dan Nicolae Gherman a demarat.

Interceptările ambientale realizate de procurorii DNA sunt elocvente:

„- Gherman Dan Nicolae: Ăsta dejaba o fost primar. Nu te uiți la ele? (râde)

– Rogobete Danel Vasile: Ce-o pus acia? Nu știu ce-s. Am auzit de el.

– Gherman Dan Nicolae: Eu n-am auzit, da’… (râde)

– Rogobete Danel Vasile: Am auzit, că na…

– Gherman Dan Nicolae: Ce dracu o pus acolo?

– Rogobete Danel Vasile: Nu știu ce putea, las’ că vedem noi… în drumul nostru, știi? (râde) Ce draci cu ăștia, mă? Ăștia așa… așa-s ăștia! Vin ai mici după noi, ai văzut ce mici îs (râde)”.

„Nesimțit. De-aia nu-i bine să te bagi cu ăștia”

După acest schimb de replici, Danel Vasile Rogobete s-a întors din nou către partea din spate a habitaclului și a luat dintre scaunele din față și bancheta din spate o plasă de culoare roșie.

A verificat conținutul acestei plase, scoțând, pe rând, din plasă, un pachet de cafea Jacobs și un pet de 2 litri care conținea un lichid gălbui.

„- Rogobete Danel Vasile: Atât.

– Gherman Dan Nicolae: Să-mi bag …(neinteligibil)… (cuvând trivial)… Vezi? Pot să mai pun amendă…

– Rogobete Danel Vasile: (râde) …dacă merge, nu… (râde) Dacă nu-i, nu-i…

– Gherman Dan Nicolae: Auzi, mă, asta cred că-i din partea la copii.

– Rogobete Danel Vasile: La copii?

– Gherman Dan Nicolae: Așa cred.

– Rogobete Danel Vasile: Dup-aia mi-am făcut conturi… dacă-i târziu …(neinteligibil)…

– Gherman Dan Nicolae: Nesimțit. De-aia nu-i bine să te bagi cu ăștia. Zbang, zbang! Și gata. …dă-i în (cuvânt trivial) mea… (cuvânt trivial) mea…

– Rogobete Danel Vasile: …(neinteligibil)… de la copii zici că e asta?

– Gherman Dan Nicolae: Eu așa zic”, potrivit discuției interceptate de procurorii DNA.

După această discuție, Danel Vasile Rogobete îi spune lui Dan Nicolae Gherman: „Dacă tu vroiai să-i dai amendă, tu te-ai uitat la mine, tu te-ai uitat… Dă-l în (cuvânt trivial) mea, el nu m-a …(neinteligibil)… nici să-i dau, nici…”

„Din discuțiile celor doi suspecți și din imaginile înregistrate în autoturismul în care se află reiese în mod evident faptul că sunt dezamăgiți de bunurile primite cu titlu de mită și regretă că nu l-au sancționat”, se precizează în referatul DNA cu propunerea de arestare, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

După palincă și cafea s-a ajuns la… bere: „În ziua de azi, nu-ți mai dau o masă, ăștia …hoți”

În data de 13 decembrie 2024, Dan Nicolae Gherman a primit de la administratorul unei alte firme de transport supusă „controlului” 4 lăzi cu bere marca Paulaner. Gherman făcea „echipă” tot cu Danel Vasile Rogobete, fiecare primind câte 2 lăzi cu bere.

Berea a fost oferită de patronul firmei respective pentru a nu fi aplicate sancțiuni contravenționale pentru lipsa avizelor medicale și psihologice a managerului de transport angajat al acestei societăți și pentru lipsa contractului de service pentru autovehiculele utilizate.

„- Gherman Dan Nicolae: Chiar mă gândeam că tre să-mi iau o bere, săptămâna viitoare.

– Rogobete Danel Vasile: Dă-l în (cuvânt trivial) mea că îi 25 de euro lada.

– Gherman Dan Nicolae: O ladă?

– Rogobete Danel Vasile: Păi da.

– Gherman Dan Nicolae: Dă-i în (cuvânt trivial) mea, la ce probleme… proști.

– Rogobete Danel Vasile: Aia Paulaner îi 10 – 11 lei sticla.

– Gherman Dan Nicolae: Lasă tu aicia, io vorbesc în Germania, îi 80 de cenți.

– Rogobete Danel Vasile: (neinteligibil)

– Gherman Dan Nicolae: Îi pe dracu dacă mie îmi aduce, 120 lei cu tot cu ladă. Că la noi în magazin îi 11 – 12 lei, păi da, că-s hoți ăstia, își pun dublu și… Vezi câți hoți, nu-ți mai dau o masă… În ziua de azi nu-ți mai dau o masă, ăștia … hoți. (…) De ne dădea măcar 5-6 lăzi de unu, da’ nu aveam unde să le punem.

– Rogobete Danel Vasile: Păi Dane, las’ că în ianuarie mai mergem, după ce le bem pe astea, în ianuarie mai mergem o tură la el.

Și de această dată, ca și în cazul celor 2 litri de palincă, plus pachetul de cafea, Dan Nicolae Gherman, coordonatorul județean de la ISCTR Timiș, și inspectorul de trafic Danel Vasile Rogobete au fost dezamăgiți de „atenția” primită din partea patronului firmei respective.

DNA: „Acesta este fenomenul de «mare corupție» existent în cadrul ISCTR”

Conform articolului 2 din Regulamentul din 2 noiembrie 2011, privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ISCTR asigură, la nivel naţional, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal:

condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier , a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;

, transportului rutier şi a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului;

starea tehnică a vehiculelor rutiere;

masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate;

tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

„S-au creat astfel așa-zisele abonamente lunare, în cuantum de mii de euro, pe care persoanele cu funcții de conducere din cadrul ISCTR le primesc, direct sau prin diferiți intermediari, de la reprezentanții unor societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul transportului rutier și furnizării de bunuri divizibile (agregate minerale).

În schimbul acestor sume de bani date cu titlul de mită, societățile în cauză beneficiază de protecție împotriva sancțiunilor funcționarilor din cadrul ISCTR pentru nerespectarea normelor care reglementează activitățile de transport rutier și furnizare de bunuri divizibile.

Acesta este fenomenul de «mare corupție» existent în cadrul ISCTR, în care sunt implicați conducătorii acestei instituții.

O parte din aceste sume de bani, primite cu titlul de mită de persoanele cu funcții de conducere din cadrul ISCTR este dată și inspectorilor de trafic rutier, fie pentru a le câștiga loialitatea, fie ca recompensă pentru implicarea în protecția respectivelor societăți comerciale, prin nesancționarea acestora pentru încălcarea normelor legale cu ocazia controalelor efectuate în trafic”, se mai arată în referatul DNA, din care Gândul a prezentat extrase în exclusivitate.

