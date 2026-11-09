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Ucraina a lansat un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol Kinef, a doua ca mărime din Rusia

Ruxandra Radulescu
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol Kinef, a doua ca mărime din Rusia
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Forțele armate ucrainene au lansat un atac cu drone, în noaptea de duminică spre luni, asupra rafinăriei de petrol Kinef, din regiunea Kiriși, a doua ca mărime din Rusia, potrivit unui anunț al canalelor ucrainene de monitorizare, notează Kyiv Independent.

Atacul a provocat explozii puternice la rafinărie, aflată la aproximativ 800 de kilometri (circa 500 de mile) la nord de Ucraina, au transmis canalele de monitorizare Exilenova+ și Supernova+.

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Imaginile surprinse de martori oculari în timpul atacurilor par să arate mingi de foc uriașe asupra rafinăriei.

Sistemul NASA „Fire Information for Resource Management System” (FIRMS), care utilizează date prin satelit pentru a detecta anomalii termice și incendii, a identificat mai multe focare la această instalație.

Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat că, în total, 113 drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii în timpul atacului.

Combinatul de Sinteză Organică din Kiriși – cunoscut și sub numele de Kinef – are o capacitate de prelucrare de 20 de milioane de tone de petrol pe an și face obiectul sancțiunilor occidentale impuse Rusiei de către aliații Ucrainei, inclusiv măsuri aplicate de Statele Unite. Această unitate produce peste 6% din volumul total de petrol rafinat din Rusia, oferind o gamă largă de produse petroliere, printre care și combustibil destinat forțelor armate ale țării.

Anterior, la data de 30 august, rafinăria a fost vizată de drone ucrainene.

FOTO: @Komatozua X

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