A murit compozitorul Florian Lungu, celebrul critic român de jazz. „Moșu” avea 83 de ani

A murit Florian Lungu. Moșu’, așa cum este cunoscut în lumea muzicală, și-a legat numele de aproape toate festivalurile și concertele de jazz din România de la sfârșitul anilor ‘70 și până acum.

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Vestea tragică a fost dată de bunul său prieten, Mike Godoroja, cu care a prezentat emisiuni la TVR.

„Nu știu cum să scriu acest text… A plecat Florian Lungu…Moșu…in dimineața asta ! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odata cu Tiberian, Nicolas Simion și acum Moșu”, a scris pe Facebook Mike Godoroja.

Florian Lungu s-a născut la 5 ianuarie 1943, în București, într-o familie de muzicieni. Tatăl său a fost compozitor și dirijor de cor, iar mama sa a fost pianistă și unul din fondatorii corului Madrigal.

A fost pasionat de absolut tot ce ținea de tehnică, a dorit să se facă inginer, a studiat pentru o vreme pianul și, în cele din urmă, în anul 1960, a fost admis la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (actuala „Universitate Naţională de Muzică”) din Bucureşti.

În anul 1966, Florian Lungu a aboslvit Examenul de Stat la Conservator, apoi, după satisfacerea Serviciului militar cu termen redus, a activat ca profesor la Liceul de Muzică din Giurgiu (1966–1967).

În 1967 dat concurs la Radio pentru postul de maestru de sunet, însă cum contracandidatul său, Florin Bogardo, a câștigat concursul, a intrat în instituție ca redactor muzical.

Lui Florian Lungu i s-a decernat titlul de „profesionist de excepţie” ca realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune, în 2003 a primit din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, la Festivitatea de acordare a distincţiilor pentru anul 2002, „Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate audiovizuală”, iar din partea Preşedinţiei României, a primit, tot în anul 2003, Ordinul „Meritul Cultural în rang de Cavaler”.

sursă foto: Radio România | Alexandru Dolea