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Vești bune de pe burse: prețul petrolului a scăzut cu 16% într-o săptămână. Schimbarea de ton a lui Donald Trump față de Iran a influențat decisiv

Vești bune de pe burse: prețul petrolului a scăzut cu 16% într-o săptămână. Schimbarea de ton a lui Donald Trump față de Iran a influențat decisiv
Prețul petrolului a scăzut cu 16% într-o săptămână
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Luni, 9 noiembrie, prețul petrolului s-a stabilizat, după cea mai puternică scădere săptămânală de la începutul pandemiei, scrie Mediafax. Din câte se pare, afirmațiile președintelui american Donald Trump privind un posibil acord cu Iranul au temperat temerile investitorilor.

Cotația petrolului Brent, referința pentru piața europeană, a ajuns la 98,35 dolari pe baril, în creștere cu doar trei cenți. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 0,5%, până la 91,30 dolari pe baril, potrivit Reuters.

Rămâne de văzut care va fi efectul la pompă al scăderii prețului la petrol

Rămâne de văzut care va fi efectul la pompă al scăderii prețului la petrol

Stabilizarea vine după ce Brent a pierdut aproximativ 16% săptămâna trecută, cea mai severă scădere săptămânală de la începutul pandemiei de COVID-19.

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Trump deschide calea dialogului cu Iranul

Președintele american a declarat, duminică, că este foarte puțin probabil să autorizeze noi lovituri militare împotriva Iranului, atât timp cât negocierile pentru încheierea conflictului înregistrează progrese. Declarația reprezintă o schimbare de ton față de săptămâna trecută, când Trump sugerase că Statele Unite ar putea relua atacurile după alegerile pentru Congres. Anterior, Teheranul avertizase că orice nouă operațiune militară americană va primi un răspuns împotriva unor ținte din SUA și Israel.

Deocamdată, nu există indicii privind pregătirea unei noi operațiuni americane de amploare.

Investitorii interpretează declarațiile de la Washington drept un posibil semnal de detensionare, dar analiștii avertizează că negocierile nu au produs încă un acord.

„Piața pare să ia în calcul un scenariu relativ optimist de detensionare, deși un acord cuprinzător între Washington și Teheran nu s-a concretizat”, a explicat Sugandha Sachdeva, fondatoarea firmei de cercetare SS WealthStreet.

Analiștii militari rămân circumspecți

În ciuda speranțelor privind o soluție diplomatică, situația din Golful Persic continuă să provoace îngrijorare. În ultimele zile au fost raportate noi atacuri asupra unor nave care tranzitau sau se aflau în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute mondiale pentru transportul petrolului. Orice perturbare a navigației în această zonă poate întârzia livrările și poate crește costurile transportului maritim.

Riscul unei noi escaladări militare nu poate fi exclus, avertizează analiștii. Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, consideră că declarațiile lui Trump sunt mai moderate decât cele anterioare. Totuși, investitorii așteaptă să vadă dacă rezultatele alegerilor americane vor determina o schimbare de durată a politicii Washingtonului față de Iran sau dacă este vorba doar despre o modificare temporară a discursului.

Tensiunile regionale au fost amplificate și de un atac produs duminică în capitala Arabiei Saudite. Rebelii houthi, din Yemen, au revendicat atacul asupra unor birouri ale companiei petroliere Aramco. Clădirea a suferit avarii, inclusiv geamuri sparte, dar nu au fost raportate victime.

Pe lângă evoluțiile militare, piața petrolului este influențată și de creșterea ofertei mondiale. Potrivit unei recente analize JPMorgan, reluarea unor livrări din Orientul Mijlociu, producția mai mare din alte regiuni și cererea slabă au dus deja la depășirea consumului mondial de către ofertă. Banca estimează că excedentul a ajuns la 1,1 milioane de barili pe zi în septembrie și a crescut la 1,4 milioane de barili zilnic în octombrie.

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