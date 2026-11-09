Președintele Donald Trump admite că politica sa de deportare a imigranților a fost prea dură și că a afectat imaginea republicanilor. După înfrângerea grea a partidului său la alegerile pentru Congres, șeful de la Casa Albă se declară acum dispus să negocieze cu democrații un acord care să permită unor imigranți să rămână în SUA.

Donald Trump a recunoscut, într-un interviu la CBS News, că măsurile adoptate de administrația sa împotriva imigrației ilegale au fost excesiv de dure și s-a declarat dispus să negocieze cu Partidul Democrat o schimbare a politicii de deportare, potrivit CNN.

„Cred că a fost prea dură”, a declarat Trump după luni de operațiuni desfășurate de agenții ICE, care au vizat inclusiv persoane fără antecedente penale, angajate și stabilite de mai mulți ani pe teritoriul american.

Raidurile efectuate la locurile de muncă, în locuințe și în spații publice au provocat separarea unor familii și proteste în comunitățile de imigranți. La începutul anului, doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, au fost împușcați mortal de agenți federali în timpul unor operațiuni din Minneapolis.

Trump a admis că politica sa a avut atât efecte favorabile, cât și consecințe negative asupra imaginii administrației.

Președintele a susținut că alegătorii i-au acordat un „10+ pentru închiderea graniței” și evaluări foarte bune pentru îndepărtarea infractorilor periculoși, dar a recunoscut că deportarea unor persoane integrate în societatea americană a provocat reacții critice.

„Cred că m-au ajutat și m-au dezavantajat în același timp. Cred că am primit nota A+ pentru că am închis granița. Primesc note foarte mari pentru că i-am alungat pe cei răi. Dar am avut de suferit pentru că am luat și oameni care aveau locuri de muncă bune, care au comis o singură încălcare a legii, și anume faptul că au intrat ilegal în țară. Acum, există o mare parte a țării care consideră că aceștia ar trebui expulzați, și există o mare parte a țării care consideră că ar trebui să li se permită să rămână dacă sunt oameni de treabă care lucrează într-o firmă de amenajări peisagistice sau într-un hotel sau fac ceva, nu-i așa? Și, în unele cazuri, plătesc impozite. Și există un grup mare de oameni care consideră că ar trebui să li se permită să rămână.”, a explicat Trump.

Trump propune un acord cu democrații pentru imigranții care trăiesc de 10-15 ani în SUA

Șeful de la CAsa Albă a afirmat că ar putea accepta o soluție care să le permită anumitor imigranți fără documente să rămână în Statele Unite, în special celor care muncesc, plătesc taxe și locuiesc de mult timp în țară.

Liderul SUA susține că deportările ar trebui să continue în cazul criminalilor, violatorilor și traficanților de droguri, însă pentru persoanele stabilite de ani de zile în SUA ar putea fi negociat un statut care să le permită să rămână.

„Înțelegerea ar fi să găsim o soluție, și cred că este ceva care se poate realiza. Când intri într-un hotel și vezi o femeie care a lucrat acolo ca menajeră, ca îngrijitoare, ca chelneriță – o mulțime de lucruri bune, slujbe grozave și, dintr-o dată, sunt expulzați din țară, este greu. Este o situație dificilă. Dar există un grup de oameni pe care i-aș plasa undeva pe extrema dreaptă, care ar vrea ca toată lumea să fie expulzată. Cu alte cuvinte, să-i expulzăm pe ucigași, să-i expulzăm pe toți cei violenți, să-i expulzăm pe traficanții de droguri, dar să-i lăsăm pe cei care sunt aici – și, în unele cazuri, se află aici de 10 sau 15 ani – să ajungă la o înțelegere.”, a declarat președintele american.

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Întrebat dacă ar putea renunța timp de șase luni la atacurile verbale împotriva adversarilor politici pentru a facilita un acord, președintele a răspuns: „Foarte ușor.”

Deschiderea către negocieri apare însă la scurt timp după numirea lui Stephen Miller în funcția de șef de cabinet al Casei Albe. Miller este unul dintre principalii arhitecți ai politicii restrictive privind imigrația și un susținător al deportărilor în masă.

Trump pune înfrângerea republicanilor pe seama războiului cu Iranul și a prețurilor la benzină

În același interviu, Donald Trump a vorbit despre rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului, recunoscând că războiul cu Iranul și scumpirea carburanților au contribuit la pierderea sprijinului electoral pentru Partidul Republican.

Trump a fost de acord cu evaluarea lui JD Vance, potrivit căreia conflictul militar a reprezentat unul dintre factorii importanți ai înfrângerii. De asemenea, el a menționat și ceea ce a descris drept „o creștere a sentimentelor negative față de Israel”.

Totodată, liderul de la Casa Albă și-a apărat în continuare decizia de a declanșa războiul împotriva Iranului și a afirmat că ar proceda la fel dacă s-ar afla din nou în aceeași situație.

„Răspunsul meu este un «da» categoric, pentru că nu putem permite Iranului să dețină o armă nucleară”, a declarat Trump.

El a susținut că Statele Unite au câștigat războiul și a anticipat că autoritățile de la Teheran vor accepta, în cele din urmă, negocieri pentru încheierea unui acord. Președintele a admis însă că decizia militară ar putea avea consecințe politice negative pe termen scurt.

„Cred că, din punct de vedere istoric, aceasta va fi o decizie foarte bună. Este o decizie bună pentru astăzi și pentru mâine? Poate că nu”, a afirmat Trump.

Totodată, el a precizat că nu intenționează să escaladeze conflictul după alegerile pentru Congres.

În privința economiei americane, Trump a recunoscut că administrația sa nu a reușit să transmită suficient de eficient alegătorilor mesajele privind rezultatele economice. Deși a invocat evoluțiile favorabile ale pieței muncii, investițiilor și burselor, președintele a admis că strategia de comunicare ar fi putut contribui la nemulțumirile electoratului.

„Cred că a fost o comunicare defectuoasă, poate din partea mea”, a declarat acesta.

Trump a recunoscut că își urăște dușmanii politici

Trump a susținut că mișcarea „Make America Great Again” poate continua și după încheierea mandatului său, având ca priorități securizarea frontierelor și consolidarea armatei americane.

Spre finalul interviului, discuția a ajuns la relația sa cu adversarii politici, inclusiv fostul director FBI James Comey și fosta președintă a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi.

Întrebat dacă ar putea să-i ierte, inclusiv din perspectivă religioasă, Trump a respins categoric această posibilitate.

„Atunci n-aș mai fi eu însumi, nu-i așa? Răspunsul simplu este: da, aș putea ierta. Sunt oameni extrem de necinstiți, oameni răi; eu iubesc țara noastră mult mai mult… răspunsul este nu. Vreau să fiu sincer”, a afirmat președintele.

Jurnalistul a insistat, întrebându-l dacă nu ar putea găsi puterea de a-și ierta adversarii după toate realizările din viața sa.

„Chiar îi urăsc pe unii dintre dușmanii mei. Uite prin ce m-au pus să trec. Dacă trebuie să spun „da, pot s-o fac, dar să fiu sincer- probabil că nu pot face asta. Pentru că îi urăsc pe unii dintre dușmanii mei și îi voi urî întotdeauna.”, a răspuns Donald Trump.

Sursa video – X/@EricLDaugh

Întrebat cum și-ar dori să fie reținută președinția sa în istoria Statelor Unite, liderul american a oferit un răspuns scurt: „Că am făcut America din nou măreață.”