Prima pagină » Știri externe » Trump recunoaște că deportările din SUA au fost „prea dure” și asta a afectat imaginea a republicanilor la „midterms”. Casa Albă propune un nou acord cu democrații pentru imigranți

Trump recunoaște că deportările din SUA au fost „prea dure” și asta a afectat imaginea a republicanilor la „midterms”. Casa Albă propune un nou acord cu democrații pentru imigranți

Donald Trump | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Donald Trump admite că politica sa de deportare a imigranților a fost prea dură și că a afectat imaginea republicanilor. După înfrângerea grea a partidului său la alegerile pentru Congres, șeful de la Casa Albă se declară acum dispus să negocieze cu democrații un acord care să permită unor imigranți să rămână în SUA.

Donald Trump a recunoscut, într-un interviu la CBS News, că măsurile adoptate de administrația sa împotriva imigrației ilegale au fost excesiv de dure și s-a declarat dispus să negocieze cu Partidul Democrat o schimbare a politicii de deportare, potrivit CNN.

„Cred că a fost prea dură”, a declarat Trump după luni de operațiuni desfășurate de agenții ICE, care au vizat inclusiv persoane fără antecedente penale, angajate și stabilite de mai mulți ani pe teritoriul american.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Raidurile efectuate la locurile de muncă, în locuințe și în spații publice au provocat separarea unor familii și proteste în comunitățile de imigranți. La începutul anului, doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, au fost împușcați mortal de agenți federali în timpul unor operațiuni din Minneapolis.

Trump a admis că politica sa a avut atât efecte favorabile, cât și consecințe negative asupra imaginii administrației.

Președintele a susținut că alegătorii i-au acordat un „10+ pentru închiderea graniței” și evaluări foarte bune pentru îndepărtarea infractorilor periculoși, dar a recunoscut că deportarea unor persoane integrate în societatea americană a provocat reacții critice.

„Cred că m-au ajutat și m-au dezavantajat în același timp. Cred că am primit nota A+ pentru că am închis granița. Primesc note foarte mari pentru că i-am alungat pe cei răi. Dar am avut de suferit pentru că am luat și oameni care aveau locuri de muncă bune, care au comis o singură încălcare a legii, și anume faptul că au intrat ilegal în țară.

Acum, există o mare parte a țării care consideră că aceștia ar trebui expulzați, și există o mare parte a țării care consideră că ar trebui să li se permită să rămână dacă sunt oameni de treabă care lucrează într-o firmă de amenajări peisagistice sau într-un hotel sau fac ceva, nu-i așa? Și, în unele cazuri, plătesc impozite. Și există un grup mare de oameni care consideră că ar trebui să li se permită să rămână.”, a explicat Trump.

Trump propune un acord cu democrații pentru imigranții care trăiesc de 10-15 ani în SUA

Șeful de la CAsa Albă a afirmat că ar putea accepta o soluție care să le permită anumitor imigranți fără documente să rămână în Statele Unite, în special celor care muncesc, plătesc taxe și locuiesc de mult timp în țară.

Liderul SUA susține că  deportările ar trebui să continue în cazul criminalilor, violatorilor și traficanților de droguri, însă pentru persoanele stabilite de ani de zile în SUA ar putea fi negociat un statut care să le permită să rămână.

„Înțelegerea ar fi să găsim o soluție, și cred că este ceva care se poate realiza. Când intri într-un hotel și vezi o femeie care a lucrat acolo ca menajeră, ca îngrijitoare, ca chelneriță – o mulțime de lucruri bune, slujbe grozave și, dintr-o dată, sunt expulzați din țară, este greu. Este o situație dificilă. Dar există un grup de oameni pe care i-aș plasa undeva pe extrema dreaptă, care ar vrea ca toată lumea să fie expulzată. Cu alte cuvinte, să-i expulzăm pe ucigași, să-i expulzăm pe toți cei violenți, să-i expulzăm pe traficanții de droguri, dar să-i lăsăm pe cei care sunt aici – și, în unele cazuri, se află aici de 10 sau 15 ani – să ajungă la o înțelegere.”, a declarat președintele american.

Sursa video – X/@BasilTheGreat

Întrebat dacă ar putea renunța timp de șase luni la atacurile verbale împotriva adversarilor politici pentru a facilita un acord, președintele a răspuns: „Foarte ușor.”

Deschiderea către negocieri apare însă la scurt timp după numirea lui Stephen Miller în funcția de șef de cabinet al Casei Albe. Miller este unul dintre principalii arhitecți ai politicii restrictive privind imigrația și un susținător al deportărilor în masă.

Trump pune înfrângerea republicanilor pe seama războiului cu Iranul și a prețurilor la benzină

În același interviu, Donald Trump a vorbit despre rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului, recunoscând că războiul cu Iranul și scumpirea carburanților au contribuit la pierderea sprijinului electoral pentru Partidul Republican.

Trump a fost de acord cu evaluarea lui JD Vance, potrivit căreia conflictul militar a reprezentat unul dintre factorii importanți ai înfrângerii. De asemenea, el a menționat și ceea ce a descris drept „o creștere a sentimentelor negative față de Israel”.

Totodată, liderul de la Casa Albă și-a apărat în continuare decizia de a declanșa războiul împotriva Iranului și a afirmat că ar proceda la fel dacă s-ar afla din nou în aceeași situație.

„Răspunsul meu este un «da» categoric, pentru că nu putem permite Iranului să dețină o armă nucleară”, a declarat Trump.

El a susținut că Statele Unite au câștigat războiul și a anticipat că autoritățile de la Teheran vor accepta, în cele din urmă, negocieri pentru încheierea unui acord. Președintele a admis însă că decizia militară ar putea avea consecințe politice negative pe termen scurt.

„Cred că, din punct de vedere istoric, aceasta va fi o decizie foarte bună. Este o decizie bună pentru astăzi și pentru mâine? Poate că nu”, a afirmat Trump.

Totodată, el a precizat că nu intenționează să escaladeze conflictul după alegerile pentru Congres.

În privința economiei americane, Trump a recunoscut că administrația sa nu a reușit să transmită suficient de eficient alegătorilor mesajele privind rezultatele economice. Deși a invocat evoluțiile favorabile ale pieței muncii, investițiilor și burselor, președintele a admis că strategia de comunicare ar fi putut contribui la nemulțumirile electoratului.

„Cred că a fost o comunicare defectuoasă, poate din partea mea”, a declarat acesta.

Trump a recunoscut că își urăște dușmanii politici

Trump a susținut că mișcarea „Make America Great Again” poate continua și după încheierea mandatului său, având ca priorități securizarea frontierelor și consolidarea armatei americane.

Spre finalul interviului, discuția a ajuns la relația sa cu adversarii politici, inclusiv fostul director FBI James Comey și fosta președintă a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi.

Întrebat dacă ar putea să-i ierte, inclusiv din perspectivă religioasă, Trump a respins categoric această posibilitate.

„Atunci n-aș mai fi eu însumi, nu-i așa? Răspunsul simplu este: da, aș putea ierta. Sunt oameni extrem de necinstiți, oameni răi; eu iubesc țara noastră mult mai mult… răspunsul este nu. Vreau să fiu sincer”, a afirmat președintele.

Jurnalistul a insistat, întrebându-l dacă nu ar putea găsi puterea de a-și ierta adversarii după toate realizările din viața sa.

„Chiar îi urăsc pe unii dintre dușmanii mei. Uite prin ce m-au pus să trec. Dacă trebuie să spun „da, pot s-o fac, dar să fiu sincer- probabil că nu pot face asta. Pentru că îi urăsc pe unii dintre dușmanii mei și îi voi urî întotdeauna.”, a răspuns Donald Trump.

Sursa video – X/@EricLDaugh

Întrebat cum și-ar dori să fie reținută președinția sa în istoria Statelor Unite, liderul american a oferit un răspuns scurt: „Că am făcut America din nou măreață.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSMesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
11:34
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
ECONOMIEVești bune de pe burse: prețul petrolului a scăzut cu 16% într-o săptămână. Schimbarea de ton a lui Donald Trump față de Iran a influențat decisiv
10:21
Vești bune de pe burse: prețul petrolului a scăzut cu 16% într-o săptămână. Schimbarea de ton a lui Donald Trump față de Iran a influențat decisiv
FLASH NEWSUcraina a lansat un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol Kinef, a doua ca mărime din Rusia
10:18
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol Kinef, a doua ca mărime din Rusia
CONTROVERSĂCEO-ul Nvidia, Jensen Huang, în centrul unui scandal de spionaj după ce a recunoscut că și-a înșelat soția cu o femeie, suspectată de legături cu China
10:07
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, în centrul unui scandal de spionaj după ce a recunoscut că și-a înșelat soția cu o femeie, suspectată de legături cu China
ULTIMA ORĂAtacatorul care a ucis șase oameni la Cracovia și a rănit alți 16 a murit la spital. Înainte de a comite masacrul și-a executat mama, tatăl și sora în locuința familie. Poliția a găsit șapte arme în locuința sa
09:09
Atacatorul care a ucis șase oameni la Cracovia și a rănit alți 16 a murit la spital. Înainte de a comite masacrul și-a executat mama, tatăl și sora în locuința familie. Poliția a găsit șapte arme în locuința sa
FLASH NEWSGadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu, desemnat să formeze noul guvern al Israelului: „Suntem într-o perioadă critică”. Blocul fostului premier ar putea ajunge în opoziție
08:24
Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu, desemnat să formeze noul guvern al Israelului: „Suntem într-o perioadă critică”. Blocul fostului premier ar putea ajunge în opoziție
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Pasiunea care i-a adus probleme premierului Luca Niculescu în tinerețe
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie: ce nu mai merită să duci după tine și cum îți faci curaj să începi altfel? Previziuni pentru toate zodiile
Digi24
Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari după nouă ore în ocean, la zeci de kilometri de ţărm
Cancan.ro
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cu ce călătorea Marcus Aurelius acum 1.800 de ani? Trăsurile împăraților romani, stațiile unde schimbau caii și drumurile care legau un imperiu (P)
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
REACȚIECrin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”
11:47
Crin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”
ULTIMA ORĂGeorge Simion anunță un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu, în ziua vizitei Ursulei von der Leyen la București. Mesaj pentru demnitarii UE: „Europa nu e a voastră”
11:37
George Simion anunță un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu, în ziua vizitei Ursulei von der Leyen la București. Mesaj pentru demnitarii UE: „Europa nu e a voastră”
SCANDALPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție
11:30
Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție
EMISIUNIEXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
11:08
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
ULTIMA ORĂSurse. Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid: „Nu-i prinde Crăciunul în funcție”
10:49
Surse. Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid: „Nu-i prinde Crăciunul în funcție”
REACȚIEGheorghe Piperea îi cere lui Ciprian Ciucu să-și motiveze refuzul pentru manifestația din 14 noiembrie. De ce susține europarlamentarul AUR că edilul Capitalei se plasează în afara legii
10:35
Gheorghe Piperea îi cere lui Ciprian Ciucu să-și motiveze refuzul pentru manifestația din 14 noiembrie. De ce susține europarlamentarul AUR că edilul Capitalei se plasează în afara legii

Cele mai noi

Trimite acest link pe