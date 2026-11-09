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Gheorghe Piperea îi cere lui Ciprian Ciucu să-și motiveze refuzul pentru manifestația din 14 noiembrie. De ce susține europarlamentarul AUR că edilul Capitalei se plasează în afara legii

Cristian Lisandru
Gheorghe Piperea îi cere lui Ciprian Ciucu să-și motiveze refuzul pentru manifestația din 14 noiembrie. De ce susține europarlamentarul AUR că edilul Capitalei se plasează în afara legii
Europarlamentarul Gheorghe Piperea / Foto - Mediafax
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Primăria Capitalei a refuzat avizarea unei manifestaţii programate pentru data de 14 noiembrie 2026, în Parcul Izvor. Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a explicat că – într-o primă fază – municipalitatea a transmis organizatorilor un proiect de protocol care prevedea o serie de condiţii restrictive.

Ulterior, organizatorii au primit o adresă semnată de primarul general Ciprian Ciucu. Erau informaţi că proiectul de protocol a fost retras din circuitul de avizare.

Motivul a fost acela că scopul manifestaţiei ar fi fost modificat în mediul online.

„Aşadar, dl. Ciucu interzice de facto o adunare publică pentru că «s-a constatat că manifestaţia are alt scop»”, a afirmat Gheorghe Piperea.

„În caz de tăcere sau răspuns neclar, este evident că Ciucu se plasează în afara legii”

Europarlamentarul Gheorghe Piperea îi cere primarului general al Capitalei să prezinte public motivele care au stat la baza acestei decizii.

Îi cer public primarului general al Capitalei, Ciucu, să spună:

  • care sunt membrii comisiei evocate în adresa de refuz al avizării manifestației din 14 noiembrie;
  • care sunt probele din care rezultă că manifestația (care nici măcar nu s-a desfășurat încă) și-a schimbat scopul;
  • ce anume poate face violentă o manifestație care nu s-a desfășurat încă;
  • ce anume, din postări online, poate caracteriza, în avans, scopul unei manifestații ca fiind ilegal și contrar moralității publice;
  • ce anume din scopul manifestației din 14 noiembrie propagă idei care incită la violență, ură națională și încălcarea ordinii publice.

În caz de tăcere sau răspuns neclar, este evident că Ciucu se plasează în afara legii. Iar legea conține și sancțiuni pentru comportamentul ilegal al unui demnitar.

Voi lua toate măsurile legale pentru ca acest comportament ilegal să nu se consolideze și, la nevoie, să suporte sancțiunile legale și politice corespunzătoare”, a scris europarlamentarul Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook.

Exercitarea funcției cu rea-credință de către un primar

Europarlamentarul AUR a mai specificat că poate fi vorba, în acest context, de „exercitarea funcției cu rea-credință de către un primar” și a explicat că decizia primarului general al Capitalei poate fi încadrată „ușor” la articolul 297 din Codul Penal.

„Exercitarea funcției cu rea-credință de către un primar înseamnă că acesta își folosește autoritatea sau atribuțiile funcționale cu știință, în mod deliberat împotriva legii sau a interesului public, urmărind sau acceptând vătămarea drepturilor unei persoane. Se încadrează ușor la art. 297 Cod Penal”, a mai scris europarlamentarul Gheorghe Piperea.

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