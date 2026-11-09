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Surse. Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid: „Nu-i prinde Crăciunul în funcție”

Luiza DobrescuRuxandra Radulescu
Surse. Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid:
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Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit luni, 9 noiembrie 2026, de la ora 10.00, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff, iar întrunirea a fost marcată și de tensiuni. Potrivit surselor politice Gândul, Claudiu Manda, secretarul general al formațiunii, le-a reproșat miniștrilor social democrați că nu își îndeplinesc responsabilitățile, iar în acest fel riscă să fie demiși până la Crăciun.

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„Am stabilit niște termene clare pentru miniștrii noștri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aștept ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister.

Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată. Eu si Sorin avem un mesaj – dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”, le-a transmis Claudiu Manda social democraților.

Principalele teme de discuție abordate în ședința PSD

Reuniunea social democraților are loc la aproape trei săptămâni de la instalarea Guvernului Luca Niculescu, într-un moment în care Executivul pregătește bugetul pentru 2027, iar discuțiile privind majorarea pensiilor și a salariului minim sunt în prim-plan.

Ședința are loc la aproape trei săptămâni de la învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. PSD, partidul care deține cele mai multe portofolii ministeriale în actualul Executiv, urmărește atât aplicarea măsurilor asumate prin programul de guvernare, cât și stabilirea priorităților economice pentru perioada următoare.

Majorarea pensiilor și a salariului minim, în atenția Guvernului

Una dintre temele importante ale perioadei este posibilitatea creșterii pensiilor începând din 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit anterior despre această variantă, dar și despre acordarea unui sprijin financiar pensionarilor în luna decembrie 2026. Eventualele majorări trebuie însă raportate la resursele bugetare disponibile și la obiectivul reducerii deficitului.

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