Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather

Dacă la munte, la cotele înalte, s-au înregistrat deja ninsori și în noiembrie, iată că luna aceasta, precipitațiile sub formă de ninsoare se mută și la București.

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Potrivit meteorologilor Accuweather, în această lună vom avea parte chiar de două zile cu ninsori, respectiv zilele de 23 și 24 noiembrie 2026.

De altfel, luna noiembrie aduce și temperaturi tot mai scăzute, pe măsură ce înaintăm către prima lună de iarnă calendaristică – decembrie.

Temperaturile nu depășesc, deci, 15 grade C, în timpul zilei, iar pe timpul nopții, ele coboară până la -2 grade C, în Capitală.

Cerul va fi predominant noros pe parcursul întregii luni. Așadar, meteorologii anunță că, pe final de lună noiembrie, în zilele de 23 și 24, vin primele ninsori în București.

ANM anunță ceață, în mai multe județe, până la ora 09:30

În Județul Olt: Corabia, Izbiceni, Ianca, Tia Mare, Vădăstrița, Grojdibodu, Vișina, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Ștefan cel Mare, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Urzica;

În județul Dolj: Calafat, Dăbuleni, Poiana Mare, Sadova, Călărași, Ciupercenii Noi, Ostroveni, Desa, Bistreț, Gighera, Rast, Bechet, Goicea, Gângiova, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Tot ANM a anunțat că, după data de 9 noiembrie, la munte, probabilitatea pentru precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi mai mare.