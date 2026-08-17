EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Decizii importante după succesul din Giulești! “Dilema” Karamoko

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce urmează la Dinamo după victoria din Giulești!

Cum mută “câinii” pe piața transferurilor după ce și-au doborât rivala: ce se schimbă și rezolvăm dilema Karamoko!

Dăm calificativele: vedem dacă ia cineva garsonieră și cine merită patru stele.

Venim și cu vești despre stadion!

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!