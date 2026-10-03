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Debitul Dunării, în scădere. Avertismentul hidrologilor pentru perioada octombrie-decembrie 2026

Debitul Dunării, în scădere. Avertismentul hidrologilor pentru perioada octombrie-decembrie 2026
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Hidrologii anunță prognoza debitului Dunării pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2026. Valorile se vor afla sub mediile multianuale.

Debitul Dunării la intrarea în țară, în zona Baziaș, va fi sub mediile multianuale în octombrie, noiembrie și decembrie. Pe râurile interioare, debitele sunt estimate la 30%-80% din mediile lunare. În bazinele Râmnicu Sărat, Bârlad și în Dobrogea, valorile ar putea coborî sub 30%.

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Dunărea

Dunărea

Debitul Dunării în luna octombrie 2026

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) arată că în octombrie 2026, debitele râurilor din România sunt prognozate la 30%-50% din mediile multianuale. Valori mai ridicate, de 50%-80%, sunt estimate pe râurile din bazinele Vișeu, Someșul Mare, Prahova și în zonele superioare ale Oltului și Bistriței. Debite sub 30% sunt așteptate în bazinele Râmnicu Sărat, Bârlad și în Dobrogea.

Debitul Dunării în luna noiembrie 2026

În noiembrie 2026, debitele râurilor sunt prognozate la 30%-50% din mediile multianuale. Valori de 50%-80% sunt estimate în mai multe bazine, inclusiv Vișeu, Someșul Mare, Bega, Timiș, Jiu și Prahova. Debite sub 30% sunt așteptate în bazinele Râmnicu Sărat și Bârlad.

Debitul Dunării în luna decembrie 2026

În decembrie 2026, debitele râurilor vor fi, în general, la 50%-80% din mediile multianuale. Valori mai mici, de 30%-50%, sunt estimate în mai multe bazine, iar în bazinul Bârladului pot coborî sub 30%. Hidrologii avertizează că în decembrie pot apărea primele formațiuni de gheață pe râurile din nordul și centrul țării, dar și în bazinele superioare ale Bistriței, Mureșului și Oltului.

Secțiunea Baziaș: prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară

A fost întocmită și prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), pentru același interval. În octombrie, debitul maxim al Dunării la intrarea în țară, la Baziaș, este estimat la 1.600 mc/s, față de media multianuală de 3.900 mc/s. Minimul prognozat este de 1.200 mc/s.

În noiembrie, debitul maxim este estimat la 2.000 mc/s, iar cel minim la 1.400 mc/s, în condițiile unei medii multianuale de 4.700 mc/s. În decembrie, debitul maxim al Dunării este estimat la 3.500 mc/s, iar cel minim la 1.900 mc/s, în condițiile unei medii multianuale de 5.100 mc/s.

„Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii cotelor de apărare, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv”, transmite Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

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