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Cât costă „satul” din România format din cinci case, un iaz, saună, jacuzzi, zonă de grătar și tiroliană

Cât costă „satul” din România format din cinci case, un iaz, saună, jacuzzi, zonă de grătar și tiroliană
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Un ansamblu tradițional din Maramureș, conceput sub forma unui „sat”, se vinde cu 750.000 de euro, scrie observatornews.ro.

„Satul” se află în Ferești și include cinci case, un iaz, saună, jacuzzi, zonă de grătar și chiar o tiroliană.

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Ansamblul poartă numele localității și a fost amenajat într-un stil inspirat de tradițiile zonei.

Potrivit Sotheby’s, proprietatea nu include doar cinci case, ci și un decor care recreează fidel atmosfera unei așezări tradiționale.

Locul a fost construit în 2014 și se întinde pe aproximativ 3.800 de metri pătrați.

Stilul construcțiilor cinstește tradițiile locale foarte vechi.

„Satul” format din cinci case, iaz și un pavilion din lemn

Proprietatea include cinci case, dar și un iaz cu sturioni, crapi și păstrăvi.

În ansamblu există și o magazie construită integral din piatră, dar și un pavilion din lemn.

Pe acoperișul magaziei se află și o grădină, care poate fi folosită pentru cultivarea plantelor aromatice, pentru atragerea faunei sau chiar pentru depozitarea lemnelor.

Casele sunt decorate cu detalii colorate. Ușile sunt vopsite în verde și albastru, cu grinzi de lemn și tavane din lemn la interior.

Într-unul din dormitoare a fost montat chiar și un scaun suspendat prins de una din grinzi, din care poate fi admirată priveliștea superbă din jur.

14 dormitoare și 22 de paturi

Pe lângă case, proprietatea „sat” dispune de saună, jacuzzi, grătar și tiroliană.

În total, clădirile oferă 14 dormitoare și 6 băi, iar capacitatea totală ajunge la 22 de paturi.

Locul este înconjurat de câmpuri, iazuri și ferme, iar magazinele și restaurantele se află la 30 de minute de mers cu mașina.

Cât costă „satul” din Ferești

Așa numitul „sat” din Ferești este vândut prin Daniel Lengyel de la Sotheby’s pentru 750.000 de euro.

„În Ferești, locul în care tradițiile românești sunt încă vii, unde costumele populare sunt purtate cu mândrie, iar gospodăriile ascund povești în spatele porților monumentale din lemn, un ansamblu unic de case tradiționale așteaptă să se dezvăluie în fața iubitorilor de frumos. Ansamblul este format din aproape 2.400 de metri pătrați de teren și include cinci case restaurate cu grijă, un iaz cu sturioni, crapi și păstrăvi, o magazie din piatră, un pavilion din lemn, saună, jacuzzi și o zonă pentru grătar”, se arată în anunț.

Surpriză: O casă în copac și o tiroliană

Descrierea proprietății menționează și existența unei case în copac, amplasată într-o zonă împădurită de aproximativ 1.500 mp.

„Lângă celelalte case, beneficiind de o tiroliană și de o zonă special amenajată pentru grătar, casa din copac este gata să fie descoperită în zona împădurită de 1.500 de metri pătrați. Întregul ansamblu oferă 22 de paturi și este locul ideal pentru familiile dornice de natură și relaxare sau pentru cei care vor să se deconecteze de viața de zi cu zi”, mai precizează anunțul.

Sursa foto: Sotheby’s

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