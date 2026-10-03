Reuniune de urgență la Camp David: Cabinetul Trump a discutat despre reluarea războiului cu Iranul și conflictul dintre saudiți și rebelii Houthi

Cei mai importanți membri ai cabinetului Trump s-au reunit într-o ședință secretă și neanunțată la Camp David pentru a discuta următorii pași în războiul din Iran, în condițiile în care discuțiile de pace cu Teheranul trenează. De asemenea, pe masă a fost pus și conflictul dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen, au precizat oficiali americani pentru Axios.

Ultima dată când a avut loc o astfel de întâlnire a fost în iunie 2025, cu doar câteva zile înainte ca Israelul să intre în război împotriva Iranului.

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La întâlnirea inopinată, prezidată de vicepreședintele JD Vance, au participat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, trimisul Casei Albe Steve Witkoff, directorul CIA John Ratcliffe și președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine.

„Lucrurile au fost decise sau cel puțin discutate în profunzime”, a declarat unul dintre oficiali, referindu-se la criza din Orientul Mijlociu.

Negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran sunt în prezent blocate, iar Donald Trump ia în calcul reluarea operațiunilor militare pentru a-i aduce pe iranieni la masa tratativelor. De asemenea, Arabia Saudită i-a cerut președintelui american să se alăture în lupta împotriva rebelilor Houthi din Yemen, care au afectat și mai mult criza petrolieră din Orientul Mijlociu.

Vineri după-amiază, în timp ce consilierii săi se aflau la Camp David, Trump a fost întrebat de reporteri care va fi următoarea sa mișcare în privința Iranului.