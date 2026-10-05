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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Juri Cisotti, în premieră în fața fanilor roș-albaștri: ce spune despre Reghecampf și care e anunțul mijlocașului

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Juri Cisotti, în premieră în fața fanilor roș-albaștri: ce spune despre Reghecampf și care e anunțul mijlocașului
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Juri Cisotti va fi prezent în cadrul emisiunii EXCLUSIV FCSB de astăzi, de la ora 16:45. Emisiunea este o producție marca ProSport și poate fi urmărită în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Chiar dacă Superliga este în continuare închisă din cauza meciurilor naționalei din Liga Națiunilor, jucătorii de la FCSB se pregătesc intens pentru revenirea pe teren care va avea loc sâmbătă, cu Oțelul Galați, pe Arena Națională.

În cadrul emisiunii de astăzi va vorbi Juri Cisotti, care va face și un anunț extrem de important pentru România.

Fiind unul dintre căpitanii de la FCSB, Cisotti va discuta deschis și despre modul de lucru al lui Laurențiu Reghecampf, dar și despre felul în care Marius Baciu a părăsit echipa.

Tot în cadrul emisiunii EXCLUSIV FCSB de astăzi vom discuta și despre eventualitatea ca derby-ul FCSB – Dinamo să nu se mai joace în România, ci în străinătate. De unde a pornit această discuție și cine este oficialul echipei care recunoaște că ia acest lucru în calcul veți afla azi, la EXCLUSIV FCSB, de la 16:45.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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