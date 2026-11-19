Liderii Chinei, Americii și Rusiei, Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, au dat publicității o declarație comună în urma summitului istoric trilateral la care au participat, joi, 19 noiembrie.

Cei trei președinți afirmă că se angajează să promoveze reforma Organizației Națiunilor Unite, astfel încât aceasta „să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să-și îndeplinească misiunea fundamentală de menținere a păcii și securității internaționale”.

De asemenea, aceștia convin să crească producția de produse petroliere rafinate „în beneficiul tuturor națiunilor”, în ciuda sancțiunilor internaționale impuse asupra vânzărilor de petrol rusesc.

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În plus, declarația afirmă „respectarea imunității funcționarilor publici” și îndeamnă Curtea Penală Internațională să nu facă abuz de autoritate. Organismul internațional a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, în legătură cu presupusa sa responsabilitate pentru crime de război comise în cadrul conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Liderii au afirmat, de asemenea, că „războiul nuclear nu trebuie purtat” și s-au angajat să „inițieze un dialog” cu privire la riscurile nucleare și la proliferarea armelor nucleare, după ce Trump a insistat asupra denuclearizării în discursul său de deschidere și în declarațiile făcute înaintea summitului.

Declarația integrală a șefilor de stat ai Rusiei, Chinei și SUA privind pacea:

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-au întâlnit la Shenzhen, pe 19 noiembrie 2026. Șefii de stat ai Rusiei și SUA și-au exprimat recunoștința față de China pentru organizarea și desfășurarea acestui summit trilateral istoric. Șefii celor trei state au avut un schimb aprofundat de opinii cu privire la situația internațională actuală și și-au exprimat angajamentul față de menținerea stabilității strategice și a securității internaționale.

1. În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, Rusia, China și SUA și-au exprimat angajamentul față de reformarea ONU, astfel încât organizația să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să își îndeplinească misiunea fundamentală în domeniul păcii și securității internaționale.

2. Cele trei state intenționează să crească producția și livrările de produse petroliere rafinate în beneficiul tuturor țărilor. Acestea au reafirmat importanța aprovizionării stabile cu energie.

3. Șefii celor trei state subliniază că principiul consimțământului statelor și respectarea imunităților oficialilor statelor au o importanță fundamentală și sunt de acord că CPI-Curtea Penală Internațională și alte structuri similare nu trebuie să abuzeze de competențele lor.

4. Șefii celor trei state au reafirmat că într-un război nuclear nu pot exista învingători și că un astfel de război nu trebuie declanșat niciodată. Cele trei țări vor purta un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare.