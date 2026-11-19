Robert Garcia, un congresmen democrat născut în Peru, a avertizat că membrii familiei și consilierii apropiați ai președintelui Donald Trump trebuie să se pregătească pentru anchete ce vor fi declanșate din ianuari 2027.

Membrul Casei Reprezentanților din California spune că plănuiește să cerceteze finanțele familiei Trump, presupusele abateri în cadrul Departamentului de Securitate Internă și modul cum au fost gestionate dosarele Epstein, desecretizate de la începutul acestui an.

Democrații, având majoritate solidă în Congresul SUA după câștigarea alegerilor de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie, vor putea constitui comitete în Camera Reprezentanților.

El a recomandat aliaților și rudelor lui Trump să păstreze orice document relevant penru viitoarele anchete ale Congresului care vor viza fapte de corupție, după ce democrații au constatat că profiturile realizate de familia președintelui ar putea amenința economia SUA. Familia lui Trump este acuzată că s-a îmbogățit pe cheltuiala americanilor de rând.

12 scrisori vor fi adresate fiilor cei mari ai președintelui, Donald Trump Jr. și Eric Trump, fiind acuyzați de confliccte de interese legate de platforma lor financiară și de criptomonede – World Liberty Financial. Și Jared Kushner, ginerele lui Trump și soțul Ivankăi, este vizat de scrisorile care vor fi trimise pe parcursul anului viitor.

„Aţi fost implicaţi în afaceri care par să vă fi permis să obţineţi profituri personale substanţiale din preşedinţia tatălui dumneavoastră, în detrimentul poporului american”, a acuzat Robert Garcia în două dintre scrisori.

Și vicepreședintele JD Vance a fost îndemnat să păstreze orice document relevant privind întâlnirile secrete din sala de criză a Casei Albe cu privire la o tentativă de suprimare a documentelor Epstein.

Și Stephen Miller , șeful de cabinet al Casei Albe care a coordonat deportarea migranților ilegali, va primi o scrisoare privind posibile acuzații de represiuni.

Potrivit The Guardian, sunt vizați și foști membri ai cercului apropiat al președintelui – Kristi Noem, secretar pentru Securitatea Internă, Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare din Grecia care s-a lădutat că a contribuit la prăbușirea guvernului Bolojan din România, precum și Susie Wiles, fosta șefă de cabinet de la Casa Albă.

Chiar și cel mai bogat om de pe planetă, Elon Musk, s-a distanțat de mișcarea „MAGA” (Make America Great Again) a președintelui Donald Trump, după ce a recunoscut că efortul său de a stimula candidații republicani la alegerile de la mijocul mandatului a eșuat.

Elon Musk a anunțat într-un interviu că renunță oficial la mișcarea conservatoare după eșecul republicanilor în alegerile de la mijlocul mandatului.

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