Procurorii DIICOT de la Structura Centrală au reținut, miercuri, doi bărbați, pentru trafic de droguri de risc și mare risc, după ce aceștia ar fi transportat prin Capitală 30 de pungi cu cocaină în podeaua mașinii, fiind prinși în flagrant delict cu ajutorul polițiștilor de la circulație.

Măsura preventivă a fost luată, după ce, în cursul zilei de 18.11.2026, inculpații au fost prinși în flagrant, în municipiul București, în timp ce dețineau în autoturismul cu care se deplasau, 30 de pungi conținând cocaină și șapte conținând canabis.

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Compartiment modificat, cartela electronică pentru acces

Majoritatea pachetelor conținând substanțele stupefiante au fost găsite ascunse în podeaua autoturismului, într-un spațiu special creat, prevăzut cu un sistem de închidere electronică pe bază de cartelă.

Ulterior au fost puse în aplicare mandate de percheziție, la locațiile celor doi inculpați, respectiv camerele de hotel închiriate de aceștia, unde au fost identificate și ridicate alte 17 pachete cu cocaină.

Cantitatea totală de droguri indisponibilizate în cadrul acțiunii se ridică la 50 kilograme cocaină și 2,5 kilograme canabis.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii Rutiere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.