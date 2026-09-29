EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Prima mare decizie luată de Reghecampf. Analizăm cu Nana Falemi

Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport .

Campionatul este pus pe pauză, însă la FCSB lucrurile se mișcă! Laurențiu Reghecampf a fost numit antrenor principal și a luat deja prima decizie importantă pe care o vom dezvălui pe parcursul emisiunii EXCLUSIV FCSB de astăzi.

Totodată, vom analiza cu atenție părțile importante ale conferinței de prezentare a lui Reghecampf și decizia lui MM Stoica de a fi alături de antrenor la prima sa conferință.

Vom discuta în studio cu Nana Falemi, fostul fotbalist al Stelei din perioada 2000-2005, și cu Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook . Acestea vor fi citite în timp real.

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