Un primar PNL demisionează din toate funcțiile politice deținute în partid. Care este motivul din spatele acestei decizii

Primarul comunei Socond, Nicolae Cornea Mare, a decis să demisioneze din toate funcțiile politice pe care le deținea în PNL, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar care vizează modul în care ar fi fost folosiți banii alocați Programului Național ”Masă Sănătoasă”.

PNL Satu Mare anunță că respectă decizia edilului și transmite că are încredere în justiție și că situația trebuie clarificată prin procedurile legale.

Reprezentanții organizației județene spun că ancheta trebuie să își urmeze cursul, cu respectarea legii și a prezumției de nevinovăție. ”Avem încredere în justiție și considerăm că ancheta trebuie să își urmeze cursul, cu respectarea legii și a prezumției de nevinovăție. PNL Satu Mare respectă această decizie și are încredere în actul de justiție. Așteptăm ca situația să fie clarificată de instituțiile abilitate, cu respectarea tuturor procedurilor legale. PNL Satu Mare își continuă activitatea și rămâne consecvent principiilor de responsabilitate și respect față de lege”, transmite organizația, notează presasm.ro.

Dosarul vizează programul ”Masă Sănătoasă”

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, patru persoane au fost plasate sub control judiciar în dosarul privind implementarea Programului Național „Masă Sănătoasă” în comuna Socond. Printre acestea se numără primarul Nicolae Cornea Mare și două directoare ale unor unități de învățământ.

Ancheta vizează suspiciuni privind modul în care au fost decontate din fonduri publice meniurile destinate elevilor. Conform informațiilor apărute în presa locală, procurorii verifică modul în care au fost gestionate fondurile alocate pentru programul „Masă Sănătoasă” în unitățile de învățământ din comuna Socond..

Una dintre suspiciunile analizate este că ar fi fost decontate meniuri pentru un număr de elevi mai mare decât cel al copiilor prezenți efectiv la cursuri.