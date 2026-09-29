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Cristoiu intervine în scandalul ambasadoarei americane: În prostia lor au zis că Bolojan era erou martir al luptei împotriva imperialismului în America

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Scandalul privind o presupusă implicare a Statelor Unite în demiterea fostului premier Ilie Bolojan a fost pe punctul de a crea un adevărat conflict diplomatic. Cazul reflectă cel mai bine inabilitatea și lipsa de discernământ a politicienilor noștri, susține jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Moderatorul emisiunii l-a provocat pe invitatul său să comenteze cum a fost posibil ca o știre confirmată ulterior ca fake news să fi declanșat o ofensivă agresivă a unor politicieni români împotriva americanilor, periclitând chiar parteneriatul strategic cu SUA

Înapoi la argument

Ionuț Cristache: Au vârât partenerul strategic al României, Statele Unite, în cloaca politică românească, de dragul lui Siegfried (Mureșan) și de dragul lui Ilie Bolojan. Cu ajutorul presei deontoloage, s-a luat un ambasador în Grecia. S-a vărât în ghiveciul românesc cu o declarație citată de un ziar american. O declarație pentru care nu există nicio probă, nicio înregistrare video-audio, în care pretinsa doamnă zice că putem să dărâmăm guvernul din Grecia ca cel din România. 

Ion Cristoiu: Purtătorul de cuvânt al guvernului grec a dezmințit orice discuție. 

Ionuț Cristache: Eu vă spun cum s-a rostogolit propaganda la noi. Că ies niște oameni și demontează prostia. 

Ion Cristoiu: Nu, eu spun că cea mai importantă este asta, argumentul. A fost prezentată discuția aia, mă rog, cu sursele care sunt de doi lei, că ea ar fi zis grecului, ministrului de externe. Guvernul grec azi (n.r. – ieri, 28 septembrie) a dezmințit. Deci, în acel moment, n-a avut loc discuția despre România.

Cristoiu: A fost o prostie

Ionuț Cristache:  Ce s-a încercat cu manevra asta, cu operațiunea asta cu SUA, care l-au îngropat pe Bolojan? Cred că s-a încercat ideea în creierașul lor, că au creieraș. Creieruț, că creierași au greiere. Deci, s-a încercat… 

Ion Cristoiu: Domnul Cristache, plecând de următoarea primisă, sunt prosti. Și în prostia lor, că sunt proști toți, da? În prostia lor au zis, bă, hai să facem următoarea chestie. Guvernul Bolojan a căzut pentru că Bolojan era erou martir al luptei împotriva imperialismului în America. Așa s-au gândit ei. S-au gândit la o cafteală, că nu au specialiști. Și dacă o să cadă acum, o să cadă dintr-o dată din asta. Care a fost o prostie, domnul Cristache.

Ionuț Cristache: Stați puțin, domnule Cristoiu, de ce să implici Statele Unite în povestea asta?

Ion Cristoiu: Că sunt prosti.

Un scandal cu acuzații grave

Scandalul a culminat cu plângerea penală pentru trădare îmaintă de  deputatul USR Alexandru Dimitriu împotriva lui Sorin Grindeanu, lui George Simion și  fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Demersul vine după informațiile publicate de renumita publicație americană The Wall Street Journal despre declarații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, privind căderea Guvernului Bolojan. Potrivit publicației americane, Guilfoyle ar fi sugerat, în timpul unei cine organizate în luna martie la Atena, că Statele Unite ar putea influența schimbări de guvern. Referindu-se la situația din România, diplomata ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

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