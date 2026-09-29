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George Simion îi dă replica lui Călin Georgescu după declarațiile din interceptări care îl vizează: Obiectul înșelăciunii este altul

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Într-o intervenție la Digi24, liderul AUR, George Simion, a comentat mesajul de mulțumire pe care Călin Georgescu i l-a adresat la ieșirea de la termenul de luni de la Curtea de Apel București. Simion a criticat dezvăluirea afirmațiilor lui Călin Georgescu din cadrul interceptărilor, arătând că se creează un fals subiect și distrăgându-se atenția de la adevărata miză, declarațiile sale despre anularea alegerilor din 2024.

Simion critică din nou anularea alegerilor

Simion a vorbit despre relația sa actuală cu Călin Georgescu și despre mesajul transmis de acesta la ieșirea de la Curtea de Apel București. Liderul AUR a făcut referire la alegerile prezidențiale din 2024, când a candidat în primul tur, încheind pe locul 4.

„Eu am fost competitor electoral la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, organizate cum au fost organizate de către PSD și PNL. Cetățenii români nu m-au ales pe mine. Eu am terminat acea competiție electorală pe locul 4. Pe locul unu a terminat domnul Călin Georgescu. Pe locul doi o doamnă numită Elena Lasconi. Acest sistem a anulat fără motive, pentru că nu s-au prezentat nici până în acest moment motivele anulării alegerilor”, a spus George Simion.

De ce îl susține AUR pe fostul candidat

Întrebat dacă se dezice de Călin Georgescu în contextul declarațiilor făcute de acesta, liderul AUR a spus că susținerea sa nu se bazează pe afirmațiile fostului candidat.

„Noi îl susținem pe Călin Georgescu nu din motive legate de afirmații pe care dumnealui le-a spus. A câștigat alegerile atunci. (…) Adică dacă au fost bani, cei care au pus acești bani, respectiv conducerea PNL-ului ar trebui anchetată. Bănuiesc că a fost implicată în anularea alegerilor și în tot ce s-a întâmplat atunci. (..) Campania de influenceri pe TikTok. E o investigație, sunt facturi. Sunt singurii bani dovediți, probați, facturați”, mai arată George Simion.

Întrebat de ce susține că nu este o anchetă care vizează acest subiect, acest a afirmat: „În ultimul dosar, singura chestiune pe care ați văzut-o au fost niște interceptări legate de George Simion de acum un an jumate. Nu cred că e normal. Nu cred că viza obiectul cauzei. Dar multe lucruri nu sunt normale în țara noastră și tocmai de asta am vrut să intervin, poate le normalizăm cumva”.

„Lucrul ăsta trebuie dovedit, nu?

Simion a criticat legătura declarațiilor din dosarul în care este cercetat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Are asta vreo legătură câtuși de mică cu obiectul cauzei, cu vreo înșelăciune? Sau trebuia spus în spațiu public numele lui George Simion. Că poate George Simion își schimbă părerea legat de anularea alegerilor? Lucrul ăsta trebuie dovedit, nu? Obiectul înșelăciunii este altul. Dacă există acea înșelăciune, că există încă prezumția de nevinovăție în România, din câte știam”, a transmis acesta.

Într-o astfel de discuție, potrivit datelor din dosar, Călin Georgescu îi explică lui Ionel Rusen care a fost „misiunea” pe care a avut-o. „Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”, i-ar fi spus Georgescu lui Rusen.

Luni, fostul candidat la prezidențiale l-a menționat explicit pe liderul AUR la ieșirea de la termenul de luni de la Curtea de Apel București. Referitor la mesajul de mulțumire al acestuia, Simion a afirmat: „Nu mi-a plăcut în mod deosebit. Eu sunt singura figură politică care a rămas constantă pe subiectul anulării alegerilor, restul au mai cedat”.

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