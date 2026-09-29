Mesajul lui Dominic Fritz cu o zi înainte să își piardă mandatul de primar al Timișoarei

Cu o zi înainte de încetarea mandatului său de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a transmis un mesaj în care vorbește despre proiectele pe termen lung ale orașului și despre investițiile aflate în pregătire. Primarul în funcție a enumerat proiecte precum trenul metropolitan, reamenajarea Pieței Victoriei, construirea unui nou spital municipal și dezvoltarea unei noi surse de energie pentru termoficarea orașului.

„Timișoara de mâine o construim de azi. Pentru generațiile ce vin. Dincolo de cicluri electorale. Fără să conteze cine taie panglica”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Ce mesaj a transmis Fritz cu o zi înainte să își piardă mandatul de primar al Timișoarei

Fritz susține că proiectul trenului metropolitan va transforma liniile feroviare existente, inclusiv pe cele nefolosite, într-o rețea de tren urban integrată în transportul public al Timișoarei. Fritz spune că proiectul va avea un impact major asupra modului în care timișorenii se deplasează în oraș și va deschide noi oportunități de dezvoltare.

”Trenul metropolitan va transforma liniile feroviare existente (și nefolosite) într-o rețea de tren urban, integrată în transportul public al Timișoarei, de la Aeroport până în sudul și sud-estul orașului. Avem acordul Ministerului Transportului, ca să grăbim lucrurile am preluat noi elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul traseu, atât pe terenurile aflate în proprietatea municipalității, cât și pe cele administrate de CFR. E un proiect cu bătaie lungă care va transforma radical modul de deplasare și care deschide noi oportunități de dezvoltare a orașului”, a scris Fritz.

Piața Victoriei, proiectată printr-un concurs internațional

Un alt proiect menționat de Dominic Fritz este reamenajarea Pieței Victoriei. Liderul USR spune că pentru acest proiect a fost organizat cel mai mare concurs internațional de arhitectură din istoria orașului, la care au fost înscrise 30 de proiecte. Potrivit lui Fritz, proiectul se află în ultimele etape pentru elaborarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire.

”Pentru Piața Victoriei am avut cel mai mare concurs internațional de arhitectură din istoria orașului, cu 30 de proiecte internaționale și românești înscrise. Soluția câștigătoare – românească, timișoreană – păstrează istoria locului, dar și traduce spațiul în modernitatea secolul XXI. Va fi un loc care va rivaliza cu mândrie, cu orice mare centru istoric din Europa. Vom reconecta Catedrala Ortodoxă de restul Pieței. În loc de umbrele pe terase vom avea copaci care dau umbră, iar dinspre castelul Huniade se va deschide un larg și primitor subpasaj. Suntem în ultimele etape ale proiectului tehnic și a autorizației de construire”, scrie Fritz.

Noul spital municipal, în parteneriat cu IFC

Dominic Fritz a vorbit și despre proiectul noului spital municipal, pentru care Primăria Timișoara colaborează cu IFC, divizia de dezvoltare a Băncii Mondiale. Edilul susține că municipalitatea va selecta, printr-o licitație internațională, o firmă cu experiență în construirea și dotarea spitalelor.

”Pentru noul spital municipal, lucrăm împreună cu IFC, divizia de dezvoltare a Băncii Mondiale. Vom selecta o firmă cu experiență în construirea și dotarea de spitale, pe baza unei licitații internaționale. Firma se ocupă pe banii ei de construcția și dotarea spitalului și noi vom plăti prima tranșă de bani în momentul în care primim cheia spitalului. Asta ne scapă de riscul tergiversării șantierului, de lucrări suplimentare, noi licitații. E un model de parteneriat public privat care funcționează cu succes de mulți ani în toată lumea, iar noi facem o muncă de pionierat pentru România. Urmează să aprobăm Studiul de fezabilitate pentru noul spital”, spune Fritz.

Proiect pentru termoficare, împreună cu OMV Petrom

Primarul a menționat și un proiect aflat în etapa de explorare pentru termoficarea Timișoarei, realizat împreună cu OMV Petrom. Este vorba despre utilizarea unei tehnologii prin care căldura ar putea fi adusă la suprafață de la o adâncime de aproximativ patru kilometri.

”Iar pentru termoficarea Timișoarei, explorăm împreună cu OMV Petrom un proiect cu o tehnologie inovatoare, cu care de la o adâncime foarte mare, de aproximativ 4 km, se poate aduce căldura la suprafață. Este un ciclu aproape etern, iar, odată făcută investiția, este și o sursă de energie foarte ieftină. Va fi primul proiect de acest fel din România și doar al doilea din Europa”, spune Fritz.

„Avem treabă, Timișoara. Înainte, împreună”, a încheiat Dominic Fritz.