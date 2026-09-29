Abrudean spune că PSD și AUR trebuie să-și demonstreze majoritatea la vot: „Vom vedea, nu doar din declarații”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, la finalul audierilor din comisii, că nu vrea să tragă concluzii cu privire la o eventuală majoritate formată din PSD și AUR doar pe baza declarațiilor politice. Liberalul susține că experiența sa de până acum arată că majoritățile anunțate public nu coincid întotdeauna cu cele care se formează efectiv în momentul votului.

Abrudean: ”Vom vedea la vot, nu doar din declarații”

„În general, majoritățile din declarații nu sunt aceleași cu cele de la vot. Am constatat asta din scurta mea experiență. Până nu vom constata că se întâmplă la vot această majoritate, nu vreau să comentez”, a afirmat Abrudean.

Președintele Senatului a amintit că au existat și situații punctuale în care PSD și AUR au colaborat pe anumite proiecte, însă a precizat că rămâne de văzut dacă această colaborare se va concretiza și într-o majoritate parlamentară.

Abrudean a invocat și istoricul declarațiilor liderilor PSD, care, până nu demult, excludeau o eventuală coaliție cu AUR.

„Ne uităm puțin și la istoricul declarațiilor liderilor PSD, care au exclus de fiecare dată, până nu demult, orice coaliție cu AUR. Acum înțeleg că lucrurile nu mai sunt atât de ferme. Vom vedea la vot, nu doar din declarații”, a spus liberalul.

Declarațiile vin în contextul în care PSD și AUR au anunțat că nu va susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan, iar votul de învestitură este programat în plenul Parlamentului. Formațiunea lui George Simion i-a ”invitat” pe liberali la discuții înainte de alte eventuale consultări la Cotroceni.