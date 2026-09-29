Prima pagină » Știri politice » Abrudean spune că PSD și AUR trebuie să-și demonstreze majoritatea la vot: „Vom vedea, nu doar din declarații”

Abrudean spune că PSD și AUR trebuie să-și demonstreze majoritatea la vot: „Vom vedea, nu doar din declarații”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, la finalul audierilor din comisii, că nu vrea să tragă concluzii cu privire la o eventuală majoritate formată din PSD și AUR doar pe baza declarațiilor politice. Liberalul susține că experiența sa de până acum arată că majoritățile anunțate public nu coincid întotdeauna cu cele care se formează efectiv în momentul votului.

Abrudean: ”Vom vedea la vot, nu doar din declarații”

În general, majoritățile din declarații nu sunt aceleași cu cele de la vot. Am constatat asta din scurta mea experiență. Până nu vom constata că se întâmplă la vot această majoritate, nu vreau să comentez”, a afirmat Abrudean.

Președintele Senatului a amintit că au existat și situații punctuale în care PSD și AUR au colaborat pe anumite proiecte, însă a precizat că rămâne de văzut dacă această colaborare se va concretiza și într-o majoritate parlamentară.

Abrudean a invocat și istoricul declarațiilor liderilor PSD, care, până nu demult, excludeau o eventuală coaliție cu AUR.

Ne uităm puțin și la istoricul declarațiilor liderilor PSD, care au exclus de fiecare dată, până nu demult, orice coaliție cu AUR. Acum înțeleg că lucrurile nu mai sunt atât de ferme. Vom vedea la vot, nu doar din declarații”, a spus liberalul.

Declarațiile vin în contextul în care PSD și AUR au anunțat că nu va susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan, iar votul de învestitură este programat în plenul Parlamentului. Formațiunea lui George Simion i-a ”invitat” pe liberali la discuții înainte de alte eventuale consultări la Cotroceni.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan, vizită oficială la Praga, la invitația omologului său. Temele discuțiilor: Ucraina, economie și apărare
12:46
Nicușor Dan, vizită oficială la Praga, la invitația omologului său. Temele discuțiilor: Ucraina, economie și apărare
REACȚIE George Simion îi dă replica lui Călin Georgescu după declarațiile din interceptări care îl vizează: Obiectul înșelăciunii este altul
12:20
George Simion îi dă replica lui Călin Georgescu după declarațiile din interceptări care îl vizează: Obiectul înșelăciunii este altul
REACȚIE Mesajul lui Dominic Fritz cu o zi înainte să își piardă mandatul de primar al Timișoarei
11:27
Mesajul lui Dominic Fritz cu o zi înainte să își piardă mandatul de primar al Timișoarei
REACȚIE Fostul ministru al Sănătății atrage atenția că afirmațiile lui Fritz despre demnitarii români și ambasadoarea SUA în Grecia afectează grav parteneriatul strategic cu Statele Unite
11:16
Fostul ministru al Sănătății atrage atenția că afirmațiile lui Fritz despre demnitarii români și ambasadoarea SUA în Grecia afectează grav parteneriatul strategic cu Statele Unite
REACȚIE Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță, la audieri, însoțit de trei generali. „Cine a ordonat și în baza cărui temei?”
10:20
Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță, la audieri, însoțit de trei generali. „Cine a ordonat și în baza cărui temei?”
ULTIMA ORĂ Mircea Abrudean, audiat pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Acesta spune că structurile MAI au deficit de personal
10:08
Mircea Abrudean, audiat pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Acesta spune că structurile MAI au deficit de personal
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Ce se întâmplă doctore
Trei zodii care pot avea noroc la bani în octombrie 2026. Vin oportunități financiare majore
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
„Ferritin face”, noul termen viral de pe rețelele sociale. Ce legătură are cu deficitul de fier
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
FLASH NEWS Tragedie în Dâmbovița. A dispărut de acasă pentru a-și pune capăt zilelor
12:28
Tragedie în Dâmbovița. A dispărut de acasă pentru a-și pune capăt zilelor
COMEMORARE In memoriam Patrick André de Hillerin. Emisiunea „Omul și timpul”, unde jurnalistul a vorbit despre libertatea de exprimare, redifuzată la TVR Cultural
12:20
In memoriam Patrick André de Hillerin. Emisiunea „Omul și timpul”, unde jurnalistul a vorbit despre libertatea de exprimare, redifuzată la TVR Cultural
FLASH NEWS Un primar PNL demisionează din toate funcțiile politice deținute în partid. Care este motivul din spatele acestei decizii
12:16
Un primar PNL demisionează din toate funcțiile politice deținute în partid. Care este motivul din spatele acestei decizii
NEWS ALERT Tensiuni majore la Chișinău: Opoziția a inițiat oficial procedura de suspendare a președintei Maia Sandu
12:09
Tensiuni majore la Chișinău: Opoziția a inițiat oficial procedura de suspendare a președintei Maia Sandu
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Prima mare decizie luată de Reghecampf. Analizăm cu Nana Falemi
12:02
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Prima mare decizie luată de Reghecampf. Analizăm cu Nana Falemi

Cele mai noi

Trimite acest link pe