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Fostul ministru al Sănătății atrage atenția că afirmațiile lui Fritz despre demnitarii români și ambasadoarea SUA în Grecia afectează grav parteneriatul strategic cu Statele Unite

Ruxandra Radulescu
Fostul ministru al Sănătății atrage atenția că afirmațiile lui Fritz despre demnitarii români și ambasadoarea SUA în Grecia afectează grav parteneriatul strategic cu Statele Unite
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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, reacționează la acuzațiile făcute de Dominic Fritz, la adresa social-democraților și a liderului Sorin Grindeanu, după imaginile apărute în presa internațională despre întâlnirea dintre președintele PSD și alți demnitari români cu ambasadoarea SUA în Grecia.

Rogobete menționează că afirmațiile lui Fritz, potrivit cărora PSD ar fi colaborat cu diplomații americani pentru demiterea Guvernului Bolojan, nu au niciun fundament real.

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„După acțiunile făcute de voi împotriva României la Bruxelles, acum puneți sub semnul întrebării și relația României cu SUA”

La polul opus se află acțiunile USR-ului, care prin apartenența europarlamentarilor săi la grupurile Renew, au contribuit la acțiuni în detrimentul României.

Amintim că la sfârșitul lunii august grupurile europarlamentare PPE (Partidul Popular European), unde Mureșan (PNL) ocupă funcția de vicepreședinte, și Renew au solicitat Comisiei Europene sancționarea României cu reținerea a 770 de milioane de euro din PNRR, pentru amendamentul Fritz. Totodată premierul desemnat, Siegfried  Mureșan este vicepreședintele

„Bunica mea avea o vorbă din popor: „Păduchele, după ce se satură, îți iese în frunte și te face de rușine.”
Cam așa am ajuns și cu Dominic Fritz

După toate acțiunile făcute de voi împotriva României la Bruxelles, acum puneți sub semnul întrebării și relația României cu Statele Unite ale Americii?”, transmite Alexandru Rogobete pe Facebook.

„Asemenea declarații ridică o problemă serioasă privind modul în care sunt tratate interesele de securitate ale României”

Rogobete atrage atenția asupra impactului grav pe care declarațiile liderului USR, Dominic Fritz, privind un eventual „complot” al administrației SUA împotriva guvernului român, îl poate avea asupra parteneriatului strategic cu Statele Unite.

„Să ataci unul dintre cele mai solide parteneriate internaționale ale României, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, cu care avem proiecte comune importante și de care depind interese economice și de securitate majore ale țării, este cu totul altceva.
Pentru mine, asemenea declarații ridică o problemă serioasă privind modul în care sunt tratate interesele de securitate ale României”, precizează fostul ministru al Sănătății.

Fritz, acuzații grave și fără fundament real: „Este adevărat că la ordin extern ați dat jos împreună Guvernul?”

Dominic Fritz a lansat o serie de acuzații grave la adresa lui Sorin Grindeanu, dar și a lui George Simion, după articolul apărut în Wall Street Journal despre întâlnirea dintre liderul social-democrat și ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Deși nu a prezentat niciun argument valid, Fritz a susținut că Grindeanu ar fi apelat la oficialul american pentru demiterea premierului Bolojan. Amintim că Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură de la data de 5 mai, votată cu o majoritate covârșitoare de 281 de parlamentari.

„Domnule Grindeanu, domnule Simion, vă întreb direct. Este adevărat că la ordin extern ați dat jos împreună Guvernul (…). Domnule Grindeanu ce s-a discutat la masa din 31 martie? Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private, vile de lux, un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună”, a declarat liderul USR într-un mesaj video.

Fritz a pierdut funcția de primar, după ce a fost declarat în conflict de interese de către ANI

Fritz a fost declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) . Măsură a fost validată de Curtea Constituțională a României, iar Fritz urmează să părăsească scaunul de primar al Timișoarei miercuri 30 septembrie.

Planul Urbanistic, în cauză, implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. După decizia Inaltei Curți, Dominic Fritz a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care a anunțat că va contesta sentința la CEDO.

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