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Tensiuni majore la Chișinău: Opoziția a inițiat oficial procedura de suspendare a președintei Maia Sandu

Melania Agiu
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Opoziția de la Chișinău a inițiat, marți, procedura parlamentară de suspendare din funcție a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Blocul politic de opoziție a depus o solicitare în acest sens și au acuzat-o pe șefa statului de încălcări grave ale Constituției, care au adâncit criza politică de la Chișinău, transmiete NewsMaker.

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Anunțul a fost făcut pe 29 septembrie de liderul PDCM, deputatul Ion Chicu, alături de reprezentanți ai fracțiunilor PCRM, PSRM, „Alternativa”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”. Pentru suspendarea președintei este nevoie de votul a două treimi din deputați, adică de cel puțin 68 de voturi. PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate fondat de Maia Sandu n.r.) deține 55 de mandate, iar celelalte formațiuni parlamentare au împreună 46.

Chicu susține că situația economică, socială și politică din țară s-ar fi „degradat semnificativ” în timul mandatului Maiei Sandu.

„Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic, inclusiv în comparație cu situația de la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului din 8 iunie 2019. Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat”, a declarat Chicu într-o conferință de presă.

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„Credem că este important să înțelegem că indiferent din ce fracțiuni facem parte, indiferent de ideologiile noastre, Constituția este legea pe care trebuie să o respecte toți. Funcția de președinte nu aduce cu sine doar beneficii, de care Maia Sandu se bucură, dar și răspundere. Jos Maia Sandu, jos PAS!”, a declarat lidera fracțiunii PCRM, Diana Caraman.

„Cred că acest proiect ne va oferi posibilitatea de a discuta și a face bilanțul activității președintei Maia Sandu, care este responsabilă de situația în țară, pentru că înțelegem că ea controlează totul”, a declarat liderul fracțiunii „Alternativa”, Gaik Vartanean.

„Garantul Constituției și încrederea care a fost acordată între timp s-a epuizat. Oamenii au rămas disperați, cu frică, mai ales în prag de iarna care îi așteaptă. Poporul geme, ar fi mai bine ca Maia Sandu să iasă și să spună că Republica Moldova ca stat a eșuat și să-și dea demisia de onoare. De aceea suntem aici: pentru a cere demisia. Jos Maia Sandu, jos PAS!”, a declarat, la rândul său, deputata „Democrația Acasă”, Valentina Meșină.

Conform Articolului 89 din Constituția Republicii Moldova, suspendarea din funcție a Președintelui țării este un mecanism complex care îmbină o procedură parlamentară strictă cu decizia finală a poporului. Suspendarea nu poate fi cerută din considerente strict politice, ci doar „în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției”. Pentru ca suspendarea să fie aprobată de legislativ, este nevoie de votul a două treimi din numărul deputaților (adică cel puțin 68 de voturi favorabile). Dacă Parlamentul reușește să strângă cele 68 de voturi și aprobă suspendarea, Președintele nu este demis automat. Constituția obligă ca, în termen de cel mult 30 de zile, să fie organizat un referendum național. Doar cetățenii Republicii Moldova, prin vot direct la urne, pot decide demiterea definitivă a șefului statului sau menținerea sa în funcție.

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