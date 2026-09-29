Tragedie în Dâmbovița. A dispărut de acasă pentru a-și pune capăt zilelor

Tragedie într-o familie din Dâmbovița. Marius a dispărut de acasă de câteva zile, rudele l-au căutat disperate, însă finalul căutărilor a fost unul dramatic. Bărbatul a fost găsit decedat, într-o pădure, după ce a decis să își încheie socotelile cu viața.

Tânărul din Gura Ocniței fusese dat dispărut de familie pe 26 septembrie, iar câteva zile mai târziu a fost găsit fără viață, într-o zonă împădurită din localitate.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, MARIUS a plecat de la domiciliu în data de 23 septembrie, în jurul orei 09:00, și nu a mai revenit. Pe 26 septembrie, rudele au cerut ajutorul poliției, pentru a-l găsi. Imediat au început căutările. Pe 28 septembrie, bărbatul a fost identificat decedat într-o zonă împădurită din comuna Gura Ocniței. Din nefericire, își pusese căpăt zilelor.

În urma examinării, trupul neînsuflețit nu ar fi prezentat urme de violență, cu excepția celor specifice unei spânzurări. Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei și circumstanțelor decesului, cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița, în vederea efectuării necropsiei.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.