Academicianul Ionel Haiduc a murit. Fostul președinte al Academiei Române avea 89 de ani

Academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române și una dintre personalitățile importante ale chimiei românești, a murit, la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut marți de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române. Cercetătorul a condus Academia Română între 2006 și 2014.

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„Academia Română Filiala Cluj-Napoca anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a academicianului Ionel Haiduc, personalitate de referință a chimiei românești”, se arată în mesajul instituției, postat pe platforma Facebook.

A condus Academia Română vreme de opt ani

Ionel Haiduc a fost președinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române în perioada 1995-2006, iar apoi, timp de opt ani, între 2006 și 2014, a ocupat funcția de președinte al Academiei Române.

Membru titular al Academiei Române din 1991, Ionel Haiduc a avut o carieră îndelungată în cercetare și în învățământul universitar.

Reprezentanții Filialei Cluj-Napoca îl descriu ca pe un „profesor și cercetător de prestigiu internațional”, subliniind contribuția sa la dezvoltarea mai multor direcții ale chimiei.

Printre domeniile sale de cercetare s-au numărat chimia ciclurilor anorganice, chimia compușilor organometalici ai metalelor netranziționale, liganzii organofosforici, compușii organometalici cu acțiune antitumorală și chimia supramoleculară, scrie Mediafax.

A publicat peste 350 de lucrări și nouă cărți

Activitatea științifică a academicianului Ionel Haiduc cuprinde peste 350 de lucrări publicate în reviste de specialitate, nouă cărți și numeroase contribuții în volume de profil, conform Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.

Unul dintre volumele sale, și anume, „Supramolecular Organometallic Chemistry”, a fost publicat în 1999 și prefațat de Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie. Conform instituției, prin această lucrare, Ionel Haiduc a contribuit „la deschiderea unei noi direcții de cercetare în domeniul chimiei supramoleculare”.

De-a lungul carierei universitare, el a pregătit generații de studenți și cercetători și a fost profesor invitat la universități din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud.

Ionel Haiduc a fost și membru al Academia Europaea, al Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei Maghiare de Științe. Mai multe universități din România i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

„Prin activitatea sa științifică, didactică și academică și prin contribuția sa la dezvoltarea și prestigiul Academiei Române și al Filialei Cluj-Napoca, academicianul Ionel Haiduc lasă în urmă o moștenire deosebită în cercetarea și cultura românească”, se mai arată în mesajul instituției.

sursă foto: Mediafax