Războiul Trump-Canada ajunge în paharele americanilor. Alcoolul canadian, interzis în SUA. Portița prin care whisky-ul poate ajunge totuși peste graniță

Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada ajunge și în paharele americanilor. Președintele Donald Trump a interzis importurile de băuturi alcoolice canadiene, măsură care a intrat în vigoare marți și afectează produse în valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari pe an.

Donald Trump a interzis importurile de alcool canadian în SUA, într-o nouă escaladare a războiului comercial cu Ottawa. Măsura lovește un comerț de aproximativ 800 de milioane de dolari anual, dar o excepție importantă poate salva whisky-ul canadian, potrivit CNN.

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Decizia vine după luni de represalii comerciale între cele două țări. Mai multe provincii canadiene au retras anterior de pe rafturile magazinelor vinurile și băuturile spirtoase americane, ca răspuns la politica tarifară a Washingtonului.

Pentru consumatorii din SUA, efectele noii interdicții nu vor fi însă neapărat imediate. Mai mult, unele dintre cele mai populare mărci canadiene de whisky ar putea continua să ajungă pe piața americană datorită unei excepții prevăzute de măsură.

Portița care poate salva whisky-ul canadian

Whisky-ul și lichiorurile produse în Canada pot fi în continuare importate în Statele Unite dacă sunt transportate în recipiente cu o capacitate mai mare de patru litri. În aceste condiții, produsele sunt exceptate de la interdicție și de la tarife.

Practic, whisky-ul poate traversa în continuare frontiera în vrac și poate fi îmbuteliat ulterior pe teritoriul Statelor Unite.

Soluția presupune însă costuri și schimbări logistice pentru producătorii care își trimiteau până acum băuturile direct în sticle destinate vânzării. Companiile trebuie să dispună de recipiente de mari dimensiuni, de infrastructură pentru transport și de capacități de îmbuteliere în SUA.

O parte dintre cheltuielile suplimentare ar putea ajunge, în cele din urmă, în prețurile plătite de consumatorii americani.

Crown Royal se află într-o poziție mai avantajoasă, deoarece producătorul livrează deja o parte din whisky în vrac către Statele Unite, unde băutura este îmbuteliată pentru piața locală.

Administrația Trump susține că interdicția este un răspuns la tratamentul discriminatoriu aplicat de Canada companiilor americane.

Casa Albă a recurs la Secțiunea 338 din Smoot-Hawley Tariff Act din 1930, o prevedere care îi permite președintelui să impună tarife de până la 50% sau să blocheze anumite importuri atunci când consideră că o altă țară discriminează comerțul Statelor Unite.

Folosirea acestei prevederi deschide însă un teritoriu juridic în mare parte netestat. Niciun președinte american anterior nu a utilizat Secțiunea 338 în același mod, astfel că instanțele nu au stabilit până acum standardele pe care administrația trebuie să le îndeplinească pentru justificarea unei asemenea interdicții.

Măsura privind alcoolul face parte dintr-o ofensivă comercială mai amplă împotriva unor produse canadiene. Administrația Trump a luat măsuri și împotriva importurilor de lactate și motociclete, valoarea totală a produselor vizate apropiindu-se de un miliard de dolari, raportat la importurile de anul trecut.

Canada depinde masiv de piața americană

Conflictul începe să producă pierderi serioase de ambele părți ale frontierei.

Exporturile americane de băuturi spirtoase către Canada au scăzut cu aproximativ 70% după ce provinciile canadiene au început, în martie 2025, să retragă din magazine vinurile și băuturile spirtoase provenite din Statele Unite.

Pentru industria canadiană, miza este însă și mai mare. Aproximativ 93% din băuturile spirtoase exportate de Canada în 2025 au ajuns pe piața Statelor Unite, potrivit Distilled Spirits Council of the United States.

„Va fi absolut devastator pentru Canada și producătorii canadieni de băuturi spirtoase”, a declarat Chris Swonger, președintele Distilled Spirits Council of the United States.

Efectele pot ajunge însă și la comercianții americani. Magazinele din apropierea frontierei depind inclusiv de clienții canadieni și de vânzarea mărcilor importate din țara vecină.

Un manager al unui magazin de băuturi alcoolice din Niagara Falls, New York, a declarat pentru CNN că o parte importantă a clientelei sale vine din Canada și că magazinul comercializează volume semnificative de alcool canadian.

Donald Trump susține că presiunea comercială va determina guvernul de la Ottawa să revină la masa negocierilor. Cu doar câteva ore înainte ca interdicția să intre în vigoare, președintele SUA a declarat că se așteaptă ca partea canadiană să vină la Washington cu o propunere privind eliminarea tarifelor.