Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren

Nicolae Oprea
27 aug. 2025, 08:00, Actualitate
Metrorex desfășoară în prezent o anchetă în cazul unui incident grav care a avut loc în 13 august, în jurul orei 23.00, pe Magistrala 2, acolo unde o garnitură nouă de metrou produsă de Alstom a rămas fără pantografe, care s-au rupt după ce s-ar fi ridicat „din senin”. Potrivit surselor Gândul, Metrorex și Alstom se acuză reciproc pentru incident, care fie este o neglijență gravă, fie o eroare tehnică majoră.

Incidentul a avut loc seara, după întreruperea circulației cu călători, între stația Dimitrie Leonida și Depoul Berceni, pe Magistrala 2. Un tren Metropolis Alstom, aflat în procedura de testare și omologare, care nu era alimentat cu tensiune, fiind tractat de o locomotivă diesel (LDH), a rămas fără pantografe, care s-au rupt la contactul cu plafonul din tunel.

„În timpul deplasării, ca urmare a ridicării pantografelor trenului Alstom, s-a produs ruperea acestora, eveniment care a dus la afectarea unui cablu de comunicații și a două jgheaburi pentru colectarea apei. Imediat după constatarea deteriorărilor produse în tunel, echipele Metrorex au intervenit prompt pentru remedierea acestora, astfel încât circulația trenurilor de călători din ziua următoare să se desfășoare în condiții normale, fără întârzieri sau perturbări”, a transmis Metrorex, la solicitarea jurnalistului Ștefan Etveș.

Surse Metrorex: Poate fi o eroare de soft

Pantografele nu ar fi trebuit să se ridice (sau să fie ridicate deja) după plecarea din depou însă nici Metrorex, nici reprezentanții Alstom nu spun, oficial, cum s-a petrecut acest incident.

Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că vina în cazul acestui incident le-ar aparține celor de la Alstom, care ar fi trebuit să se asigure că pantografele nu se ridică.

„Pantografele trebuie să rămână blocate, zăvorâte, nu au voie să se ridice. Asta este responsabilitatea celor de la Alstom. Ei se aflau în tren, nu mecanicii de la Metrorex. Noi doar am tractat trenul cu locomotiva diesel. Cel mai probabil, ar putea fi o eroare de soft a trenului”, spun sursele Metrorex.

Surse Alstom: Personalul Metrorex a tractat un tren cu pantograful ridicat

Pe de altă parte, surse Alstom au precizat pentru Gândul că mecanicul de pe locomotivă este de vină pentru incidentul grav.

„Contrar procedurilor, personalul Metrorex a tractat un tren cu pantograful ridicat. Repercusiunile sunt asupra programului de certificare a trenurilor, program care a fost întrerupt din această cauză”, spun surse Alstom în exclusivitate pentru Gândul.

Un incident asemănător a avut loc și în luna martie 2025, pe Magistrala 2, fiind implicat tot un nou tren Alstom produs în Brazilia.

În timp ce garnitura „Ilfov” care circula cu viteza de 80 km/oră de la stația Pipera spre stația Tudor Arghezi, între stațiile Aurel Vlaicu și Aviatorilor s-au smuls patru captatori de la vagoanele M2 și MP2 și un capac de la panoul de frână de la R2.

Alstom a acumulat penalități uriașe în contractul cu Metrorex

Surse Metrorex au dezvăluit recent, în exclusivitate pentru Gândul, că cei de la Alstom au acumulat penalități foarte mari în ceea ce privește contractul pentru metrourile din Brazilia. Până în prezent, din cele 13 trenuri câte trebuie livrate, au ajuns 11 în România. Niciunul dintre aceste trenuri nu a fost însă omologat de AFER. Mai mult, nici măcar rodajul de 10 mii de kilometri nu s-a făcut pentru metrourile din Brazilia.

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou, care ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

„Pentru că s-au acumulat întârzieri foarte mari, Metrorex a perceput până în prezent penalități de aproximativ 40 de milioane de euro. Calculul întârzierilor se face lunar și este raportat la valoarea fiecărui tren”, au precizat pentru Gândul surse din cadrul Metrorex.

Blocajul, între pandemie și război

Aceleași surse mai spun că cei de la Alstom dau vina pe pandemie și pe războiul din Ucraina pentru aceste întârzieri – factori care ar fi îngreunat procesul de producție.

Pe de altă parte, Gabriel Stanciu, director Alstom România, invoca, în septembrie anul trecut, și alte cauze care ar fi condus la întârzierea livrărilor.

„Noi am depus oferta în vara lui 2019. Am semnat contractul în decembrie 2020. Între momentul depunerii documentației și semnarea contractului de furnizare a trenurilor a apărut o diferență semnificativă pe infrastructura Magistralei 5. Este vorba de două curbe în S. Am notificat Metrorex cu privire la situație. Abia în octombrie 2021 problema a fost luată în considerare. A trebuit să reproiectăm caroseria, să retestăm vagoanele. Asta a dus la decalarea programului de execuție. Ca să nu mai vorbim și de efectele războiului din Ucraina. Toate acestea explică decalajele de la livrările Metrorex”, spunea anul trecut Gabriel Stanciu.

Unsprezece trenuri de metrou Alstom au ajuns în București

În total, 11 garnituri Alstom produse în Brazilia au ajuns la București.

Până în prezent, nu s-a efectuat rodajul de 10.000 de kilometri pentru primul tren ajuns în depoul de la Berceni.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Caracteristicile noilor trenuri:

  • au caroserie din oţel inoxidabil;
  • 114 metri lungime şi 3 metri lăţime;
  • asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;
  • fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;
  • asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;
  • au aer condiționat.

