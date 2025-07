Organizarea alegerilor parțiale pentru fotoliul de primar general al Capitalei ar urma să fie anunțată până la sfârșitul lunii iulie, au precizat surse politice pentru Gândul. Mai mult, scrutinul ar urma să fie organizat în luna noiembrie. În prezent, între PNL și USR au loc negocieri „la sânge” cu privire la anunțarea candidaților. Surse politice au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că premierul Ilie Bolojan va susține un candidat „surpriză”, care nu face parte din PNL, dar care este dispus să taie în carne vie în contextul în care ar ajunge primar general.

Surse politice au precizat pentru Gândul că premierul Ilie Bolojan va susține la Primăria Capitalei un candidat „după chipul și asemănarea sa”. Adică un om care este dispus să ducă și în administrația din București politica de austeritate și de tăieri.

Este vorba de Cătălin Drulă, fost președinte USR și fost ministru al Transporturilor, acolo unde a vrut să taie în carne vie.

„Cătălin Drulă este pe placul lui Ilie Bolojan, are cam aceleași principii când este vorba de administrație. Este ministrul care a dat jos chioșcurile cu ranga la metrou, deci ar fi cel mai potrivit la Capitală, din perspectiva premierului. Pe de altă parte, politica aceasta de austeritate dusă de Ilie Bolojan se poate întoarce împotriva sa și a candidatului pe care îl va susține.

De asemenea, Cătălin Drulă poate fi văzut și ca un lider nu foarte rațional, care vrea să taie fără noimă, așa cum a vrut să reducă personalul la Metrorex, în condițiile în care la metrou chiar este nevoie de oameni în plus”, au precizat surse politice pentru Gândul.

Cătălin Drulă este „împins” în față de Nicușor Dan

În contextul în care premierul va susține un candidat USR, acesta va fi unul comun, care va fi susținut și de PNL.

De altfel, candidatul USR este susținut la comun de cuplul politic „BoloDan”, respectiv premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Mai mult, spun sursele Gândul, Nicușor Dan este cel care l-a „împins” în față pe Cătălin Drulă.

În aceste condiții, în care PNL și USR ar avea candidat comun, cei de la PSD vor trebui să vină cu un candidat foarte puternic pentru a avea șanse reale la câștigarea fotoliului de primar.

„Șansele PSD în București, cu un candidat comun PNL – USR, nu sunt cele mai mari. Social-democrații au o carte bună de jucat doar în contextul în care USR și PNL ar avea candidați proprii, iar în joc va intra și Vlad Gheorghe, de la Partidul Drept. Cert este că PSD nu a decis cu cine va merge la Capitală și așteaptă mutările celorlalte partide”, au explicat surse politice pentru Gândul.

PNL București și-ar dori amânarea alegerilor

Pe de altă parte, nucleul PNL București, conturat în jurul primarului general interimar Stelian Bujduveanu, nu-și dorește organizarea alegerilor în acest an.

„PNL stă bine la Primăria Capitalei. Are primarul, are câteva direcții foarte importante, precum Transporturile, STB, sistemul de parcare și alte departamente foarte importante. Ca atare, ei nu-și doresc alegeri, și cel mai probabil, sub pretextul că este o perioadă grea din punct de vedere financiar, ei militează pentru amânarea scrutinului, din lipsă de bani”, mai explică sursele Gândul.

Potrivit Legii 115/2015, Guvernul României va stabili data viitoarelor alegeri.

În prezent, primar general interimar este Stelian Bujduveanu, care a fost viceprimar PNL în mandatul lui Nicușor Dan.

